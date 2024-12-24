快訊／SBL、WSBL聯賽1月3日開打　熱身賽12月27日基隆開打

▲SBL與WSBL聯賽將於1月3日正式點燃戰火，本月27日起將在基隆舉行熱身賽。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第22屆SBL及第20屆WSBL籃球聯賽23日召開領隊會議，確認男、女籃8支球隊參賽及賽程。熱身賽將於12月27、28、29日在「基隆體育館」展開3天賽程，至於正式例行賽則將在114年1月3日於板橋體育館正式開打。

中華籃協24日發布正式公告，確認新賽季熱身賽將於12月27、28、29日每天各四場，下午一點至晚上九點在基隆體育館展開三天賽程，熱身賽由中華民國籃球協會與基隆市政府共同舉辦，免費入場，歡迎基隆市民、球迷踴躍參加。

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至於正式例行賽則將在114年1月3日於板橋體育館正式開打，本次賽事將分別在板橋體育館、彰化體育館及基隆體育館輪流舉辦，共有5階段、10個循環及136場賽事。

昨日領隊會議中，各隊也達成決議，本賽季「洋將異動截止日」為114年4月7日下午17時。領隊會議特別強調各隊應加強法制教育、嚴禁簽賭，注意性別、種族平等，球館內嚴禁抽煙（含咀嚼煙草）等議題。

籃協將於12月30日舉行開賽記者會，並公布售票資訊及各隊球員名單。