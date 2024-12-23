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特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

▲Passion Sisters人氣團員貴貴，談到「希望之火」舞台劇忍不住激動哽咽落淚。（圖／記者杜奕君攝）

▲Passion Sisters人氣團員貴貴，談到「希望之火」舞台劇忍不住激動哽咽落淚。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻所屬人氣啦啦隊Passion Sisters，本周主場2連戰特別推出「希望之火」舞台劇開場表演，有別於一般球隊開場舞多半以輕快節奏炒熱氣氛，本次舞台總監白白特別設計「希望之火」舞台劇的開場表演，希望傳達更多正向力量，啦啦隊高人氣女神貴貴在分享表演概念時，更因為太過投入角色而哽咽落淚，希望點燃希望之火讓更多愛得以傳播。

為配合聖誕節即將到來，特攻在本周「DEA Santa主題周」活動，特別將開場舞碼以舞台劇形式呈現，舞台總監白白就表示，「由於希望之火邁入第40周年，因此也希望透過Passion Sisters女孩們的影響力，來結合公益讓愛傳播。」

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▲Passion Sisters「希望之火」舞台劇開場表演。（圖／中信特攻提供）

▲Passion Sisters「希望之火」舞台劇開場表演。（圖／中信特攻提供）

擅長現代舞的君白，此次扮演主角女孩，在職籃舞台一圓現代舞夢想，至於飾演母親的貴貴，則是由於過度投入角色，在受訪時更是情緒難以平復哽咽落淚。

貴貴表示，「很多父母一定很想陪在孩子身邊，但卻有無能為力的狀況，感謝中信慈善基金會，讓越來越多的小朋友獲得幫助。聖誕節不只是有歡樂或是辣妹，希望大家一同送出溫暖，來將希望之火給點燃。」

▲Passion Sisters「希望之火」舞台劇開場表演。（圖／中信特攻提供）

關鍵字： 貴貴白白君白Passion Sisters中信特攻希望之火

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