快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

▲前NBA「選秀狀元」班尼特回鍋台灣職籃加盟夢想家。（圖／福爾摩沙夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家24日宣布，簽下昔日NBA2013年「選秀狀元」班尼特(Anthony Bennett)，這也是班尼特在先前曾效力PLG職籃時期鋼鐵人、攻城獅之後，再度回鍋台灣職籃，且加入TPBL職籃陣營效力。

身高203公分，體重111公斤。班尼特畢業於美國NCAA內華達大學拉斯維加斯分校(University of Nevada Las Vegas)，大學期間場均16.1分、8.2籃板，不僅具備身材優勢，擁有優異的個人進攻能力，內外線兼俱，彈性和爆發力佳。曾在NBA效力過克里夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼、多倫多暴龍和布魯克林籃網。

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並在2022-23賽季於PLG新竹街口攻城獅(現TPBL新竹御嵿攻城獅)，貢獻22.6分、12.2籃板、2.9助攻，外線命中率三成三，場上表現十分出色。

班尼特在台灣職籃的實戰經驗，將有助於快速融入夢想家體系，提升球隊的洋將輪值深度與戰術多樣性。他的加入不僅強化了攻防實力，還能有效協助球隊在密集賽程中維持穩定戰力。班尼特今早抵達台灣，將隨隊展開訓練，全力備戰賽季。

夢想家總經理韓駿鎧表示，「大家之前也看過班尼特的好表現，非常期待他與球隊的磨合後，能帶來不一樣的化學變化，進一步提升球隊的戰力。」

班尼特也表示，「很開心能夠再次回到台灣打球，我會盡快融入夢想家體系，能夠帶給球迷更多精彩的比賽。」

▲班尼特過去曾在鋼鐵人、攻城獅效力。（圖／資料照）