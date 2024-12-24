海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

記者杜奕君／綜合報導

在原任主力控衛「磚塊人」布銳克曼無預警自請離隊下，高雄全家海神本土控衛陳懷安挺身而出，上周繳出場均 12.3分、5.3籃板、10.3助攻亮眼表現，除了幫助南霸天海神近5戰拿下3勝，個人也順利獲選為TPBL單周表現優異球員。

本季表現大躍進的陳懷安，上周在海神面臨9天內5戰的艱困賽程，且洋將戰力拉警報情況下，成為球隊後場穩定力量，單周平均繳出場均10.3助攻、12.3分、5.3籃板表現，獲選TPBL單週表現優異球員。

海神隊迎接主場9天5戰同時陣容調整之際，陳懷安以傑出的數據表現幫助海神隊近5場拿下3勝，同時本週收穫兩場勝利，團隊貢獻與進步備受肯定。

總教練費雪恭喜陳懷安實至名歸，臨危受命扛起責任，幫助球隊拿下勝利，很開心見到他的成長，並提到學習掌控節奏是陳懷安的未來課題，「他能攻能守，能切能投，能看到空檔送出助攻，同時具有不錯的體能素質。未來還有很長的路要走，相信他可以透過比賽繼續成長，學習掌控節奏，何時快攻、何時慢下來執行戰術，會是幫助他成為更為優秀球員的關鍵。」

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過去效力高雄九太，陳懷安以充滿靈性的控球風格著稱，然而前3季出賽機會並不多，本季繳出新氣象，場均6.8助攻暫居聯盟第三，另有7.3分、3.7籃板貢獻。其中18日對戰神送出11助攻，20日交手桃園雲豹更送出平聯盟紀錄的14助攻。

陳懷安感謝隊友及教練團的信任和鼓勵，同時感謝所有神隊友的支持，希望大家繼續進場為海神吶喊加油，「謝謝教練給我很大的空間，即便失誤還是不斷鼓勵我，也謝謝隊友們場上的協助，讓我有信心打每一場比賽。」

▲海神陳懷安拿下TPBL職籃單周表現優異球員肯定。（圖／海神提供）