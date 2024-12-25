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陳念琴任公益大使和唐寶寶互動　2025年訓練目標與計畫首度曝光

▲陳念琴擔任公益大使，與唐寶寶們開心互動。（圖／記者杜奕君攝）

▲陳念琴擔任公益大使，與唐寶寶們開心互動。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

在今年巴黎奧運勇奪女子拳擊銅牌的好手陳念琴，25日聖誕節這天擔任公益大使，為高鐵「高速傳愛助學計畫」記者會站台，也和唐寶寶們一起互動。陳念琴還獲得唐寶寶練拳助教「指導」讓她開心又感動。陳念琴也透露2025年訓練計畫與展望，將會把重點放在明年9月的世界盃全力備戰。

台灣高鐵董事長江耀宗與中華民國唐氏症基金會董事長林正俠，今日於高鐵南港站共同主持2025「高速傳愛 助學計畫」記者會，並由台灣拳擊女將陳念琴擔任公益大使。

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活動也希望邀請高鐵旅客及社會大眾，於1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款，以實際行動幫助身心障礙以及弱勢孩童彌平學習起點的落差。

陳念琴表示，「和唐寶寶們互動，也帶給我很大的鼓勵，他們遇到挫折仍勇往直前的學習，這是非常棒的心態。」

陳念琴透露，「這些學員們都很積極發問，當時擔任助教的逸明也是唐氏症者，但對於拳擊很有熱情，也邀請我去看他的比賽。」陳念琴說，「我一定會去看一次，我和他互動時，他還會教我該怎麼做，真的很感動，可以一起透過拳擊互動，這是一件很棒的事。」

2024年即將結束，陳念琴透露接下來的農曆新年會和家人一起度過，明年的參賽計畫會以新組織(WB)賽程為主，3月份就會展開系列賽，然後9月會是重頭戲的世界盃。

不過陳念琴也透露，「過去我從來沒有這麼密集比賽，因此還在跟教練討論該怎麼準備，目前也已經展開冬訓的相關訓練與課表。」

▲陳念琴擔任公益大使，與唐寶寶們開心互動。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 陳念琴拳擊巴黎奧運

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