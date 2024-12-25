胖虎即將回歸！　鵜鶘怪物狀元威廉森下周參與訓練

▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森即將於下周正式回歸球隊完整訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近日身陷交易傳聞不斷，紐奧良鵜鶘的「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)，在開季至今僅出賽6場情況下，終於傳出將在下周正式回歸球隊完整訓練。此舉是否代表著鵜鶘將對威廉森作出「最後展示」進行後續交易，又或是將續留效力，接下來在威廉森正式復出後都將明朗。

上次出賽已經是11月6日，因為左腿筋拉傷持續缺陣的威廉森，將有機會在下個禮拜回歸，根據《ESPN》報導，威廉森將會先參與球隊完整訓練後，才確認何時能夠正式上場比賽。

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鵜鶘球團方面也指出，接下來將會每周觀察威廉森的狀況，因此目前尚未有具體的復出時程。

本季威廉森因腿傷僅出賽6場，平均能繳出22.7分、8籃板、5.3助攻，自2019年以選秀狀元身份加入鵜鶘至今，威廉森的「耐戰性」始終引發外界關注討論，上賽季單季出賽70場已經是生涯新高紀錄。

鵜鶘近期傳出可能進入重建大拍賣，根據知名記者史坦(Marc Stein)報導，球隊除了瓊斯(Herb Jones)、墨菲3世(Trey Murphy III)以及新秀菜鳥中鋒米西(Yves Missi)之外都被端上交易檯面，因此威廉森與另一位明星前鋒英格雷(Brandon Ingram)的傷勢恢復狀態，也就格外引人關注。

▲威廉森本季至今因傷僅為鵜鶘出賽6場。（圖／達志影像／美聯社）