運動雲

>

胖虎即將回歸！　鵜鶘怪物狀元威廉森下周參與訓練

▲▼鵜鶘怪物狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘「怪物狀元」威廉森即將於下周正式回歸球隊完整訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

近日身陷交易傳聞不斷，紐奧良鵜鶘的「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)，在開季至今僅出賽6場情況下，終於傳出將在下周正式回歸球隊完整訓練。此舉是否代表著鵜鶘將對威廉森作出「最後展示」進行後續交易，又或是將續留效力，接下來在威廉森正式復出後都將明朗。

上次出賽已經是11月6日，因為左腿筋拉傷持續缺陣的威廉森，將有機會在下個禮拜回歸，根據《ESPN》報導，威廉森將會先參與球隊完整訓練後，才確認何時能夠正式上場比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鵜鶘球團方面也指出，接下來將會每周觀察威廉森的狀況，因此目前尚未有具體的復出時程。

本季威廉森因腿傷僅出賽6場，平均能繳出22.7分、8籃板、5.3助攻，自2019年以選秀狀元身份加入鵜鶘至今，威廉森的「耐戰性」始終引發外界關注討論，上賽季單季出賽70場已經是生涯新高紀錄。

鵜鶘近期傳出可能進入重建大拍賣，根據知名記者史坦(Marc Stein)報導，球隊除了瓊斯(Herb Jones)、墨菲3世(Trey Murphy III)以及新秀菜鳥中鋒米西(Yves Missi)之外都被端上交易檯面，因此威廉森與另一位明星前鋒英格雷(Brandon Ingram)的傷勢恢復狀態，也就格外引人關注。

▲▼太陽布克、鵜鶘威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森本季至今因傷僅為鵜鶘出賽6場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 鵜鶘威廉森Zion WilliamsonNBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

金童回歸！　唐西奇砍27分7籃板7助攻獨行俠12戰拿10勝

金童回歸！　唐西奇砍27分7籃板7助攻獨行俠12戰拿10勝

林書豪私人珍藏大曝光　奪冠球鞋、Drake設計封王外套主場亮相

林書豪私人珍藏大曝光　奪冠球鞋、Drake設計封王外套主場亮相

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

海神後場奇兵　陳懷安12.3分、10.3助攻奪單周MVP

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

尋找下一個阿巴西！　日本素人籃球圓夢企劃開跑

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／獵鷹「鉑金」係金欸！　奪PLG職籃第9周最佳球員

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

快訊／前NBA選秀狀元重返台灣職籃　班尼特加盟夢想家

快訊／SBL、WSBL聯賽1月3日開打　熱身賽12月27日基隆開打

快訊／SBL、WSBL聯賽1月3日開打　熱身賽12月27日基隆開打

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

「德芬」台籃首秀很難得分！　特攻多人掛病號警報仍未解除

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

熱門新聞

源田壯亮爆婚外情！與菜菜緒系美女交往近1年　台灣約會被抓包

日雜誌：日本棒球為何輸給台灣？　1結果認定台灣成功並非偶然

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

林昀儒將換混雙搭檔「5選1」　最快明年1月新加坡大滿貫賽亮相

「好難喔...」呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

NBA準狀元4度獲ACC單周最佳新秀　專家點名巫師最需要他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

2「日本為何輸給台灣？」　日體育雜誌今年最受關注文章曝

3首選台灣！韓職3球團來台春訓

4林昀儒將換混雙搭檔「5選1」

5呂詠臻哽咽告別龍迷　期待與前隊友球場相會

最新新聞

1即／醒吾男狂砍文大生　殺人未遂罪起訴

2國道車禍3死真相曝！闆娘飆190躲追債　2車撞爛9人起訴

3柯敬賢8點探班七賢學弟　盼明年旅美球季健康完整

4救世主克拉克　奪美聯社最佳女運動員

5田中將大加盟巨人披11號戰袍！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366