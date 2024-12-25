女籃救世主是她！　WNBA神射手克拉克奪美聯社年度最佳女運動員

▲WNBA女籃救世主克拉克。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

今年為全美女籃賽場帶來極高關注度與人氣的「救世主」神射手克拉克(Caitlin Clark)，25日確定擊敗了「體操女王」拜爾絲(Simone Biles)以及巴黎奧運受到性別議題爭議的阿爾及利亞女拳后克莉芙(Imane Khelif)，獲得《美聯社》「年度最佳女運動員」獎項肯定。

根據《美聯社》報導，在美國NCAA大學籃球聯賽以及WNBA職籃都打出耀眼成績的克拉克，在此次票選的74位運動記者中，拿下35張選票，勝過拜爾絲的25票以及克莉芙的4票，勇奪年度最佳女運動員殊榮。

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克拉克也成為史上第4位拿下此獎項肯定的女籃球員，前3位好手分別是1993年的史伍普絲(Sheryl Swoopes)、1995年的羅波(Rebecca Lobo)，以及曾在2008年與2021年兩度獲獎的帕克(Candace Parker)。

在受訪時克拉克特別提到，「我從小就是帕克的球迷，能夠在她之後拿到這座獎項，真的非常特別，今年對於女籃與女子運動來說，都是特別的一年。」

克拉克本季投入WNBA賽場，除了場上表現寫下無數榮耀外，場外的「吸睛」程度更是火燙，本季WNBA創下聯盟歷史22年來最多觀眾數，突破235萬人次比上季多出48％，且本季有多達154場票房完售比賽，遠高於上季的45場。

另外，克拉克隸屬的印第安那狂熱，本季主場觀眾數更是增加了318.9％，說克拉克是當代女籃救世主般的存在，絕對一點都不為過。

▲克拉克讓本季全美職業女籃關注度大幅提升。（圖／達志影像／美聯社）