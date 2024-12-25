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不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

▲夢想家本周五主場迎戰戰神，將挑戰本季迷你蛋7連勝。（圖／夢想家提供）

▲夢想家本周五主場迎戰戰神，將挑戰本季迷你蛋7連勝。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家目前戰績為9勝3敗，持續緊咬龍頭新北國王。本周五(27日)夢想家將於台中洲際迷你蛋主場對決台北台新戰神，挑戰本季主場7連勝紀錄，邀請球迷進場一同見證熱血的夜晚，迎向嶄新的2025年。

本場賽事也準備多項好禮，入場即可獲得HAVE A GOOD TIME摺扇、阿華田減糖巧克力麥芽飲品或阿華田高鈣牛奶麥芽隨身包乙包，以及水平衡RELAX紓壓香氛洗髮精體驗組。

此外，場邊與SEXY、優尼獸互動有專屬小禮派送、至互動區參與遊戲挑戰，還可獲得夢想年曆卡。節間經典「夢想突襲」活動完成任務的球迷朋友將有機會獲得提提研極致肌膚豐盈禮盒組，中場遊戲將與火星計劃合作，優勝者可獲得「火星計畫 PISOOKA PRO 肌肉放鬆筋膜槍」價值新台幣13,999元！入場觀賽還有機會帶走多項好禮唷！

夢想商店新品登場，當天夢想商店將推出全新 Formosa Sexy 主視覺滑鼠墊，以女孩們清新精靈的形象為設計主題，融合淡雅色彩與活潑元素，為球迷帶來實用與美觀兼具的收藏品。不論是辦公、學習還是日常使用，這款滑鼠墊都能為你的桌面增添獨特魅力，展現對球隊的支持與喜愛，數量有限！

夢想家將於12月27日週五晚間19時交手台新戰神。目前一樓僅剩少量座位，二樓座位熱賣中！歡迎球迷透過 ibon 售票系統 購票，歡迎一同進場感受高張力的球賽！
 

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關鍵字： 夢想家迷你蛋主場7連勝台籃TPBL

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