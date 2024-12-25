林書豪與新北國王東超又輸　岸本隆一致勝三分彈率黃金國王奪勝

▲新北國王與林書豪遠征琉球失利，吞下東超本季第2敗。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王在25日聖誕節前進琉球挑戰黃金國王，再次進行EASL東超聯賽客場遠征，此戰琉球黃金國王外線火力兇猛，全場投進12顆三分球，即便新北國王由林書豪帶頭追分，曼尼高最後關頭連續兩記三分球追到3分差，但琉球黃金國王當家主力後衛岸本隆一飆進幸運三分彈，全場轟下20分精彩表現，帶領琉球黃金國王以82比74留下勝利。

這場中日「國王大戰」，新北國王開賽就處於挨打局面，上半場地主琉球黃金國王三分球攻勢不斷，讓球隊取得46比38穩定領先。

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不過國王在第3節持續反撲，雖然一度遭對手拉開，但當家球星林書豪一次精彩切入反手上籃又帶起球隊氣勢，新北國王末節一度逆轉61比60超前，但隨後琉球黃金國王一波8比0攻勢再度要回領先。

最後追分時刻，新北國王曼尼高(Kenny Manigault)連續三分彈破網，終場前28秒追到74比77，但終場前5.7秒，琉球黃金國王當家主控岸本隆一幸運三分球「彈進」，最終地主黃金國王就以80比74留下勝利。

新北國王此戰4人得分達雙位數，曼尼高拿下19分、8籃板、3助攻、4抄截，林書豪則有18分、7籃板、4助攻。

琉球黃金國王方面，洋將阿魯馬(Keve Aluma)飆出全場最高21分外帶10籃板、3助攻，投進致勝三分球的岸本隆一則有20分、2籃板、3助攻，三分球全場7投6中。

▲琉球黃金國王岸本隆一此戰飆進致勝三分彈。（圖／東超聯賽提供）