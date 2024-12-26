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悲情！柯瑞超神聖誕三分秀白搭　湖人里夫斯大三元還飆致勝準絕殺

記者杜奕君／綜合報導

西區兩大人氣勁旅金州勇士、洛杉磯湖人在本季「聖誕大戰」交鋒，湖人雖然在首節就折損因左腳踝扭傷退場的禁區大將「戴維斯(Anthony Davis)，但里夫斯(Austin Reaves)26分、10籃板、10助攻完成大三元，還在終場前1秒切入投進致勝準絕殺，湖人115比113勝出，也讓狂飆神奇三分球，轟下38分的「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)飲恨吞敗。

▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯 。（圖／路透）

▲勇士柯瑞聖誕大戰大演三分秀，狂轟38分仍悲情吞敗 。（圖／路透）

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過去5戰狂輸4場的勇士，今日主場迎戰紫金大軍來訪，兩隊自開賽就殺得難分難解，雖然湖人在開賽僅7分12秒時，「一眉」戴維斯就因為爭搶籃板造成左腳踝扭傷退場。

但雙方陣營的兩大球星詹姆斯、柯瑞不斷飆分互別苗頭，不過湖人在詹皇領軍下，半場仍以55比52小幅領先。

第3節雙方持續拉鋸，勇士一度追成67平局面，但詹姆斯一次強勢坦克型切入串起團隊攻勢，八村壘三分冷箭命中後，湖人一波11比2攻勢又拉開9分領先。

所幸勇士急喊暫停後，庫明加(Jonathan Kuminga)跳投命中稍稍止血，但湖人又靠里夫斯(Austin Reaves)連續命中兩顆三分球，又將領先拉開至11分之多，3節打完湖人持續以84比76超前。

不過末節勇士攻勢再起，柯瑞精準跳投命中緊咬，勇士一度追近至3分差，不過里夫斯再度跳出三分球破網，隨後又空手切拋投命中，湖人趁勢再度拉開10分領先。

此時柯瑞再度扮演救世主，先是強勢切入上籃得手，隨後大號三分破網追到5分差，不過詹皇弧頂飆進三分彈穩住陣腳，終場前48.4秒勇士施洛德(Dennis Schroder)三分球命中，隨後柯瑞又在剩下25.7秒時反手上籃命中，勇士追到僅兩分差。

湖人小將克里斯蒂(Max Christie)兩罰俱中，湖人終場前22.3秒穩住4分領先，但終場前12.2秒柯瑞飆進超高難度底線三分彈，隨後湖人里夫斯穩定兩罰命中，終場前8.9秒湖人3分超前。

終場前6.3秒，柯瑞再度透過戰術跑出空檔，超遠三分彈命中扳平戰局。但湖人里夫斯終場前1秒強勢切入投進致勝準絕殺，隨後柯瑞只能倉促出手，湖人戲劇性115比113奪勝。

湖人里夫斯飆進致勝切入上籃，全場26分、10籃板、10助攻完成本季個人首次大三元，詹姆斯31分、10助攻、2抄截。

飲恨吞敗的勇士方面，柯瑞投進8記三分球轟下38分、6助攻，威金斯(Andrew Wiggins)21分、12籃板。

▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯 。（圖／路透）

▲湖人詹姆斯此戰轟下31分、10助攻 。（圖／路透）

關鍵字： NBA聖誕大戰柯瑞勇士詹姆斯湖人Stephen Curry

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