K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA一年一度「聖誕大戰」登場，在明尼蘇達灰狼踢館達拉斯獨行俠之戰，灰狼展現堅強團隊戰力，共5人得分上雙，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)飆出26分、8籃板、5助攻、2抄截，率隊105比99攻破獨行俠主場。此戰獨行俠湯普森(Klay Thompson)達成三分球紀錄里程碑，排名登上聯盟史上第5位，但獨行俠王牌唐西奇(Luka Doncic)卻再度傷退。

▲獨行俠湯普森在本季聖誕大戰，將個人生涯三分球命中數拉抬至史上第5位 。（圖／路透）

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獨行俠迎戰灰狼，近期剛剛傷癒歸隊的球隊一哥「籃球金童」唐西奇，卻在上半場尾聲因左小腿拉傷退場，隨後無法回歸，讓球隊僅能靠著厄文(Kyrie Irving)單打秀苦撐。

反觀灰狼方面，靠著當家球星艾德華茲26分、8籃板、5助攻、2抄截，搭配藍道(Julius Randle)23分、10籃板、8助攻攜手合作下，灰狼最終6分之差贏球終止3連敗。

但獨行俠射手湯普森此戰仍完成職業生涯重要里程碑，他在末節剩下8分49秒時，投進個人第2561顆三分球，正式超越傳奇射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)獨居史上第5位。

此戰獨行俠雖然主場輸球，但除了湯普森寫下個人生涯里程碑，厄文也飆出全場最高39分，至於唐西奇在上半場傷退前，則貢獻14分、5籃板、2助攻。

▲灰狼「蟻人」艾德華茲領軍搶下聖誕大戰勝利 。（圖／路透）