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斑馬聖誕紀錄夜！溫班亞瑪轟42分18籃板4火鍋　馬刺仍不敵尼克

記者杜奕君／綜合報導

NBA一年一度「聖誕大戰」在台灣時間26日正式點燃戰火，聖安東尼奧馬刺對上紐約尼克之戰，地主尼克在布里吉斯(Mikal Bridges)轟下41分帶領下，最終117比114險勝黑衫軍。但馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)全場狂砍42分、18籃板、4助攻、4阻攻，聖誕大戰首度登場，就寫下多項神紀錄。

▲馬刺溫班亞瑪、尼克布里吉斯 。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪「聖誕大戰」首度登場就寫下多項神紀錄。（圖／路透）

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黑衫軍馬刺在聖誕節作客踢館尼克，這也是溫班亞瑪這位20歲超級新星，生涯首度迎接聖誕大戰到來。

此戰雙方一路呈現拉鋸，馬刺在溫班亞瑪飆分領軍下，末節一度逆轉落後局面，以7分超前地主尼克，但尼克此戰手感最燙的布里吉斯關鍵時刻進球，全場狂轟41分也帶領尼克收下5連勝。

馬刺雖然苦吞2連敗，但溫班亞瑪全場31投16中轟下42分、18籃板、4助攻、4阻攻，成為史上第3位首度打聖誕大戰，就單場轟下至少40分好手，前兩人分別為退役名人堂球星張伯倫(Wilt Chamberlain)以及麥格雷迪(Tracy McGrady)。

溫班亞瑪也成為聯盟史上首位，能單場至少拿下40分、15籃板、4火鍋並投進5顆三分球的選手。

至於尼克布里吉斯的單場41分，也成為尼克隊史在聖誕大戰的次高得分，兩隊也創下1961年以來，首度有兩人在聖誕大戰至少都拿下單場40分的火燙飆分秀紀錄。

▲馬刺溫班亞瑪、尼克布里吉斯 。（圖／路透）

▲尼克在布里吉斯轟下41分帶動下，成功拿下聖誕大戰勝利 。（圖／路透）

關鍵字： NBA聖誕大戰馬刺溫班亞瑪尼克布里吉斯

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