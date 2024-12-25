被日本職籃冠軍隊點名嚴防　盧峻翔：感謝再努力

▲桃園璞園領航猿王牌球星盧峻翔，面對日本職籃冠軍隊嚴防仍砍下21分。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿25日在「聖誕大戰」不敵日本職籃B.League上季總冠軍廣島蜻蜓，吞下本季團隊東超聯賽首敗。此戰攻下全隊最高21分的領航猿一哥盧峻翔，賽後更被日本隊主帥點名，賽前特別研究如何嚴防。對此盧峻翔表示，「我的國際賽經驗沒這麼多，很感謝國際球隊知道我這名球員，我會繼續努力！」

賽前在東超聯賽寫下3連勝不敗佳績，領航猿今日迎接隊史首場東超主場賽事，在聖誕節夜晚面對日本職籃強敵，也是上賽季B.League總冠軍廣島蜻蜓，雖然領航猿克服上半場打完16分落後，末節追到個位數差距，但在蜻蜓攻守兩端強勢表現下，最終領航猿仍吞下本屆東超首敗。

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全場砍下21分、2籃板、3助攻的盧峻翔賽後表示，「日本給我們防守壓力非常大，用全場侵略性防守，我們打得不是很舒服，進攻細節沒有做好，其實我自己因為裁判尺度，第3節拿了第4犯，最後節奏跟手感有點跑掉，這是我需要去適應的。」

此戰領航猿輸球後，與蜻蜓在本屆東超賽事分組同為3勝1敗，攜手晉級4強機會濃厚，盧峻翔強調，「這場結束後，下一場重新開始。我自己知道我的國際經驗沒這麼多，所以我很期待也很認真對待，可以感受出來對手防守我做得很好，這就是我需要學習的，很感謝國際球隊有知道我這名球員，我會繼續努力。」

▲盧峻翔無緣率隊在主場寫下本季東超小組賽4連勝。（圖／東超聯賽提供）