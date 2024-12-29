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元坤盃七人制橄欖球邀請賽　杜元坤親下場秀球技

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽。（圖／元坤運動文創提供）

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽，創辦人杜元坤(左二)與中華民國橄欖球協會理事長章富麟(左一)等人開踢。(元坤運動文創提供)

記者杜奕君／綜合報導

第五屆元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽28天在台北市立田徑場熱鬧開踢，本屆一般組與公開組共計16隊參賽，吸引了來自日本、韓國與新加坡共7隊報名參賽。創辦人義大醫院院長杜元坤表示，元坤盃從前三屆國內比賽到現在已成為國際賽，有了名氣，希望選手們能珍惜這個舞台，提升自我實力，未來能為國爭光。

今年公開組除了國內五支球隊北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學外，還有日本3強關西大學、拓殖大學與天理大學，其中拓殖大學是去年冠軍隊伍，天理大學則是日本目前最強勁旅。

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然而拓殖大學首戰即以27比0完封天理大學，展現出衛冕氣勢，天理大學球員賽後表示，前晚才抵台，尚未能適應台灣的氣候，加上體能調整不及，因此輸了這場比賽。關西大學則是一開賽就氣勢如虹打得北市大措手不及，北市大急起直追，無奈最終仍以17比24敗下陣來；北市大教練洪吉祥說，球隊從今年7月就一路征戰，剛在企業聯賽完成三連霸，球員正處在疲憊狀態，此役表現已算不差了。

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽。（圖／元坤運動文創提供）

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽創辦人杜元坤與冠軍獎盃合影。(元坤運動文創提供)

一般組有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、韓國首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學，台灣大學去年擊敗新加坡理工大學稱霸一般組。

台灣大學挾著冠軍之姿迎戰國防大學，雙方實力有段差距，台灣大學36比5輕鬆旗開得勝；次戰台灣大學對戰首爾大學，兩校都是該國最高學府，場上競技也非常激烈，首爾大學開賽1分多鐘就從左路突圍達陣率先得分，台灣大學不甘示弱立刻追平，雙方你來我往，台灣大學甚至21比17超前，可惜卻在最後2分鐘中線洞開，首爾大學成功達陣，22比21逆轉，分組2連勝。

開幕典禮上杜元坤感謝台北市體育局和中華民國橄欖球協會，並且提到啟蒙恩師林鎮岱，直言沒有林老師當年的栽培就沒有現在的他。「元坤盃在經過前4界的努力，終於將名聲推向國際，這次有超過20支國外球隊想要報名參賽，更有來自日本的職業球隊和媒體跨海來台，想要了解台灣推展橄欖球運動的近況，我相信，只要不肯放棄，台灣橄欖球有朝一日必能踏進世界舞台。」

開幕典禮後，大會舉行一個很有意義的捐贈典禮，由賽事主辦人杜元坤先生代表贊助來自全台灣9個縣市29所國高中球隊培育基金各10萬元，受贈的學校教練與球員齊聲感謝杜元長的支持，讓他們得以在橄欖球這條路上更有動力前進。此外，曾接受支助前往日本尋夢的女子棒球選手黃晴，突然現身送花給杜元坤，溫馨畫面讓台北冷冷的天候增添一股暖意。

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽。（圖／元坤運動文創提供）

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽，創辦人杜元坤(中)下場踢表演賽。(元坤運動文創提供)

杜元坤強調，「外界都說我是『狂醫』，但這只不過是我在醫學界上的稱號，體育圈自詡為『園丁』，競技舞台是『花圃』，選手是『花苗』，我期盼能有更多園丁來協助，將整個花圃種滿花朵，進而幫助花苗綻放出美麗的花朵。」

開幕典禮結束後杜元坤下場踢了60-70歲組表演賽，對此杜元坤表示，「每周一到五都是開刀看門診，周末日在偏鄉做義診，沒有所謂的六日，但我每天晚上都會做重訓，然後也會跑半馬，因為我覺得這個是對自己身體的負責任態度，如果今天你上了場就要就能發揮你的所有，否則就是拖累你的隊友，這個也是團隊精神，所以我希望在我的年紀還可以繼續打球，或許我的球技不是很好，但我精神肯定是一級棒。」

▲元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽。（圖／元坤運動文創提供）

▲元坤盃七人制橄欖球邀請賽，一般組尋求衛冕台灣大學(綠衣)最終遭韓國首爾大學逆轉。（圖／元坤運動文創提供）

關鍵字： 元坤盃橄欖球7人制橄欖球杜元坤

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