綠衫軍天敵竟是它！　溜馬王哈利伯頓轟31分6籃板7助攻奪勝

記者杜奕君／綜合報導

身為衛冕冠軍的波士頓塞爾提克，本季在東區戰績依舊亮眼，僅次於克里夫蘭騎士排名第2位，不過本季綠衫軍卻有著意想不到的天敵，也就是印第安那溜馬，溜馬軍團今日又以123比114擊敗塞爾提克，本季3度對戰就拿下2勝，其中溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)全場狂轟31分、6籃板、7助攻，領軍順利終止2連敗。

兩軍28日交手，綠衫軍才以142比105大勝，但今日再度碰頭戰況卻呈現膠著，溜馬此戰先發5人攻勢猛烈，一哥哈利伯頓末節領軍打出一波13比0猛攻，一度領先衛冕軍多達16分，最終溜馬就以9分之差攻破綠衫軍主場。

此戰溜馬明星主控哈利伯頓轟下31分、6籃板、7助攻，西亞卡姆(Pascal Siakam)17分、8籃板、6助攻、3抄截，此戰團隊6人得分上雙，成為贏球最大保證。

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至於塞爾提克方面，此戰明星雙槍表現穩定，布朗(Jaylen Brown)轟下31分、4籃板、6助攻，坦圖(Jayson Tatum)22分、9籃板、6助攻、3抄截。

目前塞爾提克戰戰績23勝9敗，排名依舊高居東區第2位，至於溜馬則是16勝17敗仍在努力爬上勝率5成，目前暫居東區第8位。

▲溜馬哈利伯頓狂轟31分、6籃板、7助攻，領軍擊敗強敵綠衫軍。（圖／路透）