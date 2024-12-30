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神了！安東尼1.3秒準絕殺　魔術驚天21分大逆轉勝籃網

記者杜奕君／綜合報導

奧蘭多魔術本季無疑成為布魯克林籃網最佳天敵！此賽季前3度交手都由魔術取勝情況下，30日籃網即便一度手握21分大幅領先，但魔術在自家主場變戲法，替補後衛安東尼(Cole Anthony)終場前1.3秒飆進致勝拋射準絕殺，最終魔術就以102比101氣走籃網，本季兩隊交手由魔術強勢奪得4連勝。

今日發動「奇襲交易」，將明星控衛羅素(D'Angelo Russell)找回陣中的籃網，此戰踢館魔術開賽就打出不錯開局，主力砍將湯瑪斯(Cam Thomas)因傷休養超過1個月後回歸，即便從板凳出發依舊貢獻兇猛火力，籃網一度手握21分大幅領先，前3節打完也以83比68大幅領先魔術。

但近期損兵折將的魔術末節展開逆襲，席爾瓦(Tristan da Silva)頻頻開火，加上終場前49.3秒修斯坦(Caleb Houstan)三分冷箭命中，魔術終於追成99平局面。

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隨後兩隊激烈拉鋸，籃網威爾森(Jalen Wilson)兩罰一中，幫助球隊再度要回1分領先優勢，但魔術替補控衛安東尼在最後剩下1.3秒高難度切入拋射完成準絕殺，隨後籃網湯瑪斯嘗試逆轉無果，魔術就以1分氣走籃網。

魔術席爾瓦此戰轟下生涯新高21分外帶6籃板、7助攻，中鋒畢塔吉(Goga Bitadze)拿下19分、11籃板、5助攻，致勝功臣安東尼全場則有10分進帳。

籃網方面則以湯瑪斯轟下全場最高25分，威爾森替補則攻下全隊次高16分，但球隊仍苦吞近期一波2連敗。

▲安東尼終場前1.3秒致勝拋投，幫助魔術完成21分逆轉勝。（圖／路透）

▲安東尼終場前1.3秒致勝拋投，幫助魔術完成21分逆轉勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA魔術準絕殺安東尼籃網Cole Anthony

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