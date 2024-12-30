運動雲

>

41歲周士淵決定再戰SBL聯賽1年　要率領裕隆挑戰3連霸

▲裕隆41歲老將射手周士淵，本季將率領裕隆挑戰SBL聯賽3連霸。（圖／籃協提供）

▲裕隆41歲老將射手周士淵，本季將率領裕隆挑戰SBL聯賽3連霸。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第22季SBL超級籃球聯賽以及第20季女子超級籃球聯賽，將於1月3日正式於板橋體育館開打，今天(30日)中華籃協舉行開季記者會，新賽季宣布以「再戰一場」為口號，其中傳統勁旅裕隆納智捷本季將以「裕隆集團」為名稱尋求3連霸，41歲老將射手周士淵也宣布將再戰1年，希望為恐龍軍團增添穩定戰力。

本賽季SBL與WSBL聯賽將維持各4隊規模開打，本季共有5階段、10循環，合計136場賽事，3日開幕戰將於板橋體育館正式點燃戰火。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在農曆年以及2月亞洲盃資格賽結束後，將分別前進彰化、基隆進行3周賽事，最後1周的例行賽以及季後挑戰賽、年度總冠軍賽則將在板橋體育館舉行。

本季SBL聯賽共有裕隆集團、台灣啤酒、台灣銀行以及彰化璞園柏力力等4隊開打，其中裕隆除了將力拚冠軍3連霸，陣中41歲的周士淵也將迎接個人生涯的SBL第19個賽季到來。

身為台籃黃金世代一員的周士淵，自認「油箱還有油」，因此決定再戰1年，也強調球員都是需要舞台，因此就是用心在球場上打好每一場球。

周士淵也説，「希望發揮老鷹帶小雞的模式，希望以好的觀念傳承給年輕隊友，讓團隊逐步學習成長。」

▲裕隆41歲老將射手周士淵，本季將率領裕隆挑戰SBL聯賽3連霸。（圖／籃協提供）

▲周士淵自認「油箱還有油」，因此選擇再戰1年SBL舞台。（圖／籃協提供）

關鍵字： 周士淵SBL裕隆3連霸總冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

綠衫軍天敵竟是它！　溜馬王哈利伯頓轟31分6籃板7助攻奪勝

綠衫軍天敵竟是它！　溜馬王哈利伯頓轟31分6籃板7助攻奪勝

神了！安東尼1.3秒準絕殺　魔術驚天21分大逆轉勝籃網

神了！安東尼1.3秒準絕殺　魔術驚天21分大逆轉勝籃網

第四屆一線入魂全國羽球錦標賽圓滿落幕　超過兩千位選手熱血開戰

第四屆一線入魂全國羽球錦標賽圓滿落幕　超過兩千位選手熱血開戰

元坤盃七人制橄欖球邀請賽　杜元坤親下場秀球技

元坤盃七人制橄欖球邀請賽　杜元坤親下場秀球技

超狂三分球連發卻吞敗　柯瑞創生涯聖誕大戰新高38分

超狂三分球連發卻吞敗　柯瑞創生涯聖誕大戰新高38分

戰神防守大鎖分享紓壓秘訣　陳文宏靠「吃好料」放鬆

戰神防守大鎖分享紓壓秘訣　陳文宏靠「吃好料」放鬆

聖誕大戰壓軸賽太陽高升　杜蘭特、畢爾各轟27分射金塊

聖誕大戰壓軸賽太陽高升　杜蘭特、畢爾各轟27分射金塊

悲情！柯瑞超神聖誕三分秀白搭　湖人里夫斯大三元還飆致勝準絕殺

悲情！柯瑞超神聖誕三分秀白搭　湖人里夫斯大三元還飆致勝準絕殺

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

K湯三分球紀錄之夜白搭　灰狼艾德華茲聖誕大戰領軍奪勝

斑馬聖誕紀錄夜！溫班亞瑪轟42分18籃板4火鍋　馬刺仍不敵尼克

斑馬聖誕紀錄夜！溫班亞瑪轟42分18籃板4火鍋　馬刺仍不敵尼克

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

熱門新聞

潘志芳卸下球衣轉教練　規劃黃鈞聲明年兼任教練

味全龍重視運科　羅曼重返中職當投手教練

奪冠旅遊變悲劇　起亞虎職員一家3口提前一天返韓遇空難

樂天有意找回王溢正　球員、教練都是選項

湖人終於啟動交易！送走主控羅素+3次輪籤　換回籃網3D大將

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

讀者回應

﻿

熱門新聞

1潘志芳轉教練　規劃黃鈞聲兼教練

2味全重視運科　羅曼返中職當投教

3起亞虎宣傳部經理一家奪冠出國旅遊

4樂天找回王溢正　球員、教練都是選項

5湖人終於交易！用羅素換籃網3D大將

最新新聞

1陳子豪補償方案兄弟球團討論中

2中華隊水球捷報　U13國際賽奪銅

3日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容

4起亞虎職員遇難　韓國棒球界悼念

5陳孝榕轉戰SBL　高喊孟竹哥我想打球

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

經典賽開趴兄弟5虎將遭冷凍？！　領隊回應：若屬實有權解約

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366