41歲周士淵決定再戰SBL聯賽1年　要率領裕隆挑戰3連霸

▲裕隆41歲老將射手周士淵，本季將率領裕隆挑戰SBL聯賽3連霸。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第22季SBL超級籃球聯賽以及第20季女子超級籃球聯賽，將於1月3日正式於板橋體育館開打，今天(30日)中華籃協舉行開季記者會，新賽季宣布以「再戰一場」為口號，其中傳統勁旅裕隆納智捷本季將以「裕隆集團」為名稱尋求3連霸，41歲老將射手周士淵也宣布將再戰1年，希望為恐龍軍團增添穩定戰力。

本賽季SBL與WSBL聯賽將維持各4隊規模開打，本季共有5階段、10循環，合計136場賽事，3日開幕戰將於板橋體育館正式點燃戰火。

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在農曆年以及2月亞洲盃資格賽結束後，將分別前進彰化、基隆進行3周賽事，最後1周的例行賽以及季後挑戰賽、年度總冠軍賽則將在板橋體育館舉行。

本季SBL聯賽共有裕隆集團、台灣啤酒、台灣銀行以及彰化璞園柏力力等4隊開打，其中裕隆除了將力拚冠軍3連霸，陣中41歲的周士淵也將迎接個人生涯的SBL第19個賽季到來。

身為台籃黃金世代一員的周士淵，自認「油箱還有油」，因此決定再戰1年，也強調球員都是需要舞台，因此就是用心在球場上打好每一場球。

周士淵也説，「希望發揮老鷹帶小雞的模式，希望以好的觀念傳承給年輕隊友，讓團隊逐步學習成長。」

▲周士淵自認「油箱還有油」，因此選擇再戰1年SBL舞台。（圖／籃協提供）