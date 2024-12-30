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拿冠軍卻上不了場　陳孝榕轉戰SBL台啤高喊「孟竹哥我想打球！」

▲台啤陳孝榕、劉孟竹。（圖／籃協提供）

▲陳孝榕本季轉戰SBL台啤，希望獲得更多上場空間與表現機會。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第22季SBL超級籃球聯賽以及第20季女子超級籃球聯賽，將於1月3日在板橋體育館開打，今天(30日)舉行開季記者會，其中綠衫軍台灣啤酒除了宣布由新任主帥劉孟竹執掌兵符，本季從TPBL職籃雲豹轉戰SBL台啤發展的陳孝榕，更喊話希望揮別上季無法上場的遺憾，希望在SBL舞台有更多證明自己的機會。

在記者會上即興高喊「孟竹哥，我想打球！」的陳孝榕在受訪時強調，「球員都需要有舞台，職業生涯第2年我隨雲豹拿了總冠軍，但卻沒有太多時間上場，期許自己來到台啤有更多進步空間，打出身價證明自己。」

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至於接受子弟兵溫情喊話的劉孟竹則表示，「不用太擔心，陳孝榕會有他在球隊的位置，我跟球員之間的溝通也都蠻暢通的。」

至於過去曾效力ABL聯賽時期夢想家，以及上季SBL柏力力的洋將葛拉斯，在上周六熱身賽首戰繳出21分、17籃板，劉孟竹則認為還需要更多磨合時間，因為他對於整體球隊體系仍不熟悉。

至於本季以外籍生身份加入台啤效力的阿拉薩，劉孟竹則給予高評價表示，「阿拉薩過去在UBA時期我就很熟悉，他也很珍惜能夠加入台啤的機會，訓練態度很配合。」

本季擔任台啤總教練的劉孟竹，和台啤陣中不少球員都有合作經驗，包括呂宗霖、曾品富以及范士恩，在不同時期都曾經被劉孟竹執教，因此劉孟竹認為不會和球員太陌生。團隊對於新的攻防體系接受度也相當高。

▲台啤陳孝榕、劉孟竹。（圖／籃協提供）

▲劉孟竹本季擔任SBL台啤總教練。（圖／籃協提供）

關鍵字： 陳孝榕SBL劉孟竹台啤台籃

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