台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

▲戰神2至4月主場賽事門票將於1月7日全面開賣。（圖／台北台新戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃台北台新戰神在明年農曆年後，將於2月7日迎接新年主場首戰，2至4月主場例行賽門票也將於明年1月7日正式開賣。陣中人氣啦啦隊Taishin Wonders成員橘兒迎接啦啦隊生涯第10年，宣布將在本賽季結束後正式告別啦啦隊身份，2月後例行賽橘兒將迎接倒數8場出賽，她也喊話期待粉絲熱情進場力挺戰神。

戰神上週客場征戰福爾摩沙夢想家，收下勝利終止連敗低潮，近期雖突遇麥卡倫因傷返美，球團也迅速簽回全能前鋒赫里斯傑佛森，期待能靠著他的領袖魅力，帶領戰神持續成長。

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戰神農曆年後2月7日迎來主場賽事，2至4月份主場售票將於1月7日開賣，除原台新卡卡友9折、學生與台北市民線上預售票77折、現場購票8折，以及學生揪團10人以上超值購票最低5折，本次加碼凡購買主場門票可獲得50元餐飲折價券。

戰神號召學生戰友同行，推出最殺優惠給予學生族群，購票人數達10人(含)以上即享5折。另外同行好康福利持續中，線上預售票三人購票享1樓A區熱力席買二送一，四人享2樓普通席買三送一，趕緊揪團進場嗨起來。戰神主場精心規劃的「小小戰神遊樂場」是親子同樂的最佳去處。

戰神照顧大小戰友也推出親子1+1套票，一大一小買一送一溫馨方案，讓小戰友放電快樂玩，大人也能享有看球熱血時光。為體恤球迷們上班的辛苦，平日場次2/7、3/5、4/16限定回饋「星光票」第二節比賽結束後購票享5折，讓你下班後到球場吶喊感受籃球的魅力。三場「學生日」學生於現場可憑學生證限量兌換票券入場，歡迎學生們呼朋引伴下課相約進場看球。

最受戰友們歡迎的Taishin Wonders，今年陣容升級為20位男神女神，其中隊長橘兒已於開季時宣布，今年為啦啦隊生涯的第十年，於本賽季結束後正式告別啦啦隊身份，2月後例行賽場次橘兒出班時間剩下最後8場，她再次熱情邀請粉絲們，「最後一個賽季的每個時刻，期待都有你們相陪。」

Taishin Woders應援區今年依舊安排於B1、B2區，除了帶領大家為戰神加油外，第三節節間也走入觀眾席，與戰友們一同「大戰神小戰神」互動同樂，首次棒籃雙棲的回眸女神菲菲就曾表示，「籃球與球迷們的距離又再更近，是不一樣的感受。」她開玩笑稱：「因為太近了，有點害怕拍照角度，雙下巴要幫我修修啦。」同時她也相當開心，能一整年都見到球迷們，希望大家繼續進場為戰神加油。

戰神於11月休兵期間展開了一系列「前進校園」活動，接連造訪南湖國小、和平實驗國小與博愛國小，持續落實臺北屬地主義，培養小小戰友。臺北市民日也好評延續中，該區市民於市民日當天可憑身分證兌換限量門票入場，一起支持臺北在地球隊，捍衛主場。



