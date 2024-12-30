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WSBL洋將軍備競賽　 國泰女籃預告澳洲猛將凱拉回歸

▲WSBL台元瑪麗、國泰鄭慧芸。（圖／籃協提供）

▲國泰女籃總教練鄭慧芸預告上季洋將凱拉即將回歸。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

第20季WSBL女子超級籃球聯賽將於1月3日在板橋體育館點燃戰火，其中WSBL女籃霸主國泰本季將持續挑戰衛冕與WSBL隊史第19冠外，不過本季台元女籃找來具有WNBA資歷的瑪麗(Marie Gulich)加盟效力，不過國泰女籃總教練鄭慧芸透露，上季曾來台效力的中鋒凱拉(Cayla George)，確定將在1月10日正式抵台效力。

本季國泰女籃陣容遭遇不小變動，包括兩名資深老將藍浩語、李宥叡都轉任助理教練，砍將陳薇安則西進挑戰WCBA，至於上季仍在WCBA效力的「小不點」黃郁婷則返台加盟助陣，另外來自UBA文化女籃的長人郭虹廷也確定前進WSBL聯賽效力。

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此次國泰女籃在WSBL季前熱身賽拿下2勝1敗，唯一的敗仗就來自擁有洋將瑪麗加盟助陣的台元女籃，不過國泰女籃主帥鄭慧芸透露，上季代表國泰出賽的澳洲籍洋將凱拉，確定在明年1月10日就將回鍋助陣。

鄭慧芸透露，「上季隨隊一同攜手奪冠的凱拉，因為剛剛結束澳洲職籃賽事，所以希望先休息一下，在明年1月10日的那個循環就能開始加入球隊，因此賽季前半段我會讓年輕球員多打一點多磨練，尤其是郭虹廷與蕭豫玟兩名年輕長人。」

▲WSBL台元瑪麗、國泰鄭慧芸。（圖／籃協提供）

▲台元找來具有WNBA資歷的196公分長人洋將瑪麗助陣。（圖／籃協提供）

關鍵字： WSBL洋將鄭慧芸瑪麗

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