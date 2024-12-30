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高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

▲高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周，主場首度前進雄中體育館。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周，主場首度前進雄中體育館。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄鋼鐵人1月4日到5日將於高雄中學體育館舉辦「當南孩戀愛時」台韓南孩戀愛主題周，本次「當南孩戀愛時」主題周將以「台系男孩」及「韓系男孩」兩種風格為主軸，「台系男孩」呈現硬漢形象，散發街頭酷帥的陽剛氣息；「韓系男孩」則融入K-POP偶像元素，展現清新浪漫的韓流風範。在寒冷的冬天，邀請球迷進場感受球員的魅力。

入場贈品有主視覺摺扇，另外，持有「雄靠近」座位區門票的球迷，可至服務台兌換鋼鐵人周邊短T。兩天的主場賽前舉辦啦啦隊見面會，女神將抽出幸運球迷近距離互動，成功挑戰女神還可以獲得啦啦隊簽名拍立得。

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另外，1月5日也將舉辦「當南孩戀愛時」主視覺的四位球員陳范柏彥、李威廷、莊朝勝、林心翔的賽後簽名會，完成環廊活動者有機會抽到簽名會資格，限額50名，還能拿到主視覺海報。

場內環廊設置「我是愛你的」球員告白牆，球迷可以將告白話語寫在便利貼貼到告白牆上；「型男穿搭秀」以台系與韓系兩種穿搭，球迷拼出心中型男穿搭即完成；「南孩百科全書」球員背板貼滿球員的小祕密，讓球迷更了解球員，球迷需抽取一道題目，並從背板中找到解答，答對即挑戰成功；「球員立牌打卡」與球員立牌合照上傳個人社群，而完成環廊的三關活動，將能獲得每場限量100張的主題週球員小卡。

票價方面，與高雄市政府推出「50元銅板價」的學生優惠，國高中生憑學生證至線上預約，就有機會能以銅板價進場欣賞球賽。另外，本次開場表演團體邀請主場雄中熱舞社及雄女熱舞社，結合學生社團開場表演展現青春活力，提升氣氛、凝聚社群，深化教育與體育合作。場外也設置美食攤販，讓球迷們能夠一邊享用美食，一邊欣賞球賽。
 

關鍵字： 鋼鐵人當南孩戀愛時雄中體育館PLG台籃

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