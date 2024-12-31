魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

▲「魔獸」霍華德爆料羅素交易案是由湖人天王球星詹姆斯主導。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門球隊洛杉磯湖人，昨日策動重大交易案，將明星控衛羅素(D'Angelo Russell)交易送往布魯克林籃網。向來愛放話的前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德(Dwight Howard)再度在個人社群直播時放話爆料表示，「這次交易，完全是『勒經理』(LeGM)做出的決定，勒經理說，我受夠了，D’Lo(指羅素)！」顯然認為要交易掉羅素，又是湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)所下的指導棋。

紫金軍團昨日發動奇襲交易，將羅素、路易斯(Maxwell Lewis)以及未來3張選秀次輪籤送往籃網，換來優質3D前鋒芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)以及米爾頓(Shake Milton)。

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但前NBA超級球星，過去也曾在湖人奪冠的「魔獸」霍華德，對於此次交易則是大爆料表示，「這個交易就是『勒經理』做出的決定，勒經理說，我受夠了D’Lo！」

過往無論在克里夫蘭騎士、邁阿密熱火以及如今的湖人效力期間，詹姆斯都不斷傳出對於球隊陣容交易有著極大的主導權，而魔獸此次更是直指是詹皇決定球隊必須送走羅素，更是將「勒經理」的強大人事任命權，直接了當的給攤在陽光下。

不過霍華德本人近期也是新聞不斷，日前才傳出和饒舌女歌手盧奇安妮(Amy Luciani)訂婚消息，加上入選2025年籃球名人堂候選名單，霍華德即便離開NBA舞台，依舊仍是鎂光燈關注焦點所在。

▲湖人羅素再度被湖人交易送往籃網。（圖／路透）