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好慘！灰熊王牌莫蘭特右肩傷勢出爐　 確認肩鎖關節一級扭傷

▲灰熊莫蘭特砍下18分、12助攻，領軍攻破七六人主場。（圖／路透）

▲灰熊莫蘭特傷勢出爐，確認右肩肩鎖關節一級扭傷。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

日前在對上紐奧良鵜鶘之戰，遭對手驚悚撞擊，當場倒地不起的曼菲斯灰熊王牌球星莫蘭特(Ja Morant)，31日正式傷勢出爐，面臨右肩肩鎖關節一級扭傷，將處於每周觀察狀態。明日對上鳳凰城太陽之戰，灰熊將至少有9位球員列入傷兵名單，恐無法出賽。

本季依舊面臨大量傷兵潮的灰熊，近日球隊一哥莫蘭特又再度因傷倒下，他在對上鵜鶘之戰遭到對手擋人時大力撞擊，當場痛苦倒地不起，經過醫療團隊詳細檢查後，灰熊球團宣布傷勢為「右肩肩鎖關節一級扭傷」將列入每周觀察名單。

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連同莫蘭特在內，灰熊目前共有高達9名球員列入傷兵名單，明日對上太陽之戰，整體戰力深度可說遭遇嚴重衝擊。

莫蘭特本季至今已經缺席13場比賽，場均21.2分、4.4籃板、7.9助攻外帶1.1抄截的表現雖然仍是明星級水準，但長年因為大小傷勢影響，「耐戰性」也成為莫蘭特成為聯盟頂尖球星之路，眼前最大難關所在。

灰熊目前戰績為22勝11敗，排名高居西區第2位，球隊是否挺過這波大量傷兵潮，將是團隊戰力一大考驗。

▲灰熊莫蘭特。（圖／路透）

▲灰熊莫蘭特本季再度面臨大小傷勢不斷。（圖／路透）

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特Ja Morant

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