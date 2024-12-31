運動雲

>

隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克台灣時間31日作客交手華盛頓巫師，此戰大蘋果軍團當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)展現威力，全場繳出32分、13籃板，加上哈特(Josh Hart)貢獻23分、15籃板、10助攻全能大三元，尼克最終以126比106大勝巫師。值得一提的是，尼克此戰贏球後，歷史勝場數來到2997勝，距離「隊史3000勝」僅剩M3就能達標。

近況火燙，賽前處於7連勝的尼克，今日踢館巫師主場，巫師當家砍將普爾(Jordan Poole)因左臀挫傷缺陣情況下，球隊整體戰力可說是大打折扣。

雖然首節巫師還能靠著團隊戰力取得30比27小幅領先，但尼克主戰長人唐斯徹底掌握禁區優勢下，加上哈特第2節一度包辦尼克20分當中的17分，尼克半場打完已經逆轉取得超前，前3節也取得9分穩定領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

末節尼克唐斯更是上演飆分秀，個人遠投近切無往不利，終場前4分21秒一次切入爆扣得手，更讓球隊領先來到21分之多，在他單節獨拿11分的猛爆表現下，尼克單節打出29比18攻勢，最終就以20分之差痛宰巫師，喜迎近期一波8連勝。

尼克贏球後，隊史勝場數來到2997場，距離3000勝僅剩最後3場，此戰唐斯砍下全場最高32分外帶13籃板，哈特則以23分、15籃板、10助攻、2抄截完成大三元數據，布朗森(Jalen Brunson)18分、6助攻，尼克目前23勝10敗，排名已經站上東區第2位。

目前NBA歷史上，僅有波士頓塞爾提克、洛杉磯湖人以及費城七六人拿下隊史3000勝，尼克將有濃厚機會在本季成為史上第4支「3000勝俱樂部」成員。

輸球的巫師方面，目前團隊戰績5勝25敗依舊在全聯盟敬陪末座，此戰榜眼新秀薩爾(Alex Sarr)拿下18分，瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)替補貢獻22分、8籃板，布洛格登(Malcolm Brogdon)也有18分、6籃板、7助攻、2抄截進帳。

▲唐斯領軍打爆巫師，距離隊史3000勝還差3場。（圖／路透）

▲唐斯領軍打爆巫師，距離隊史3000勝還差3場。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克唐斯3000勝巫師哈特大三元Karl-Anthony Towns

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

好慘！灰熊王牌莫蘭特右肩傷勢出爐　 確認肩鎖關節一級扭傷

好慘！灰熊王牌莫蘭特右肩傷勢出爐　 確認肩鎖關節一級扭傷

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

WSBL洋將軍備競賽　 國泰女籃預告澳洲猛將凱拉回歸

WSBL洋將軍備競賽　 國泰女籃預告澳洲猛將凱拉回歸

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

拿冠軍卻上不了場　陳孝榕轉戰SBL台啤高喊「孟竹哥我想打球！」

拿冠軍卻上不了場　陳孝榕轉戰SBL台啤高喊「孟竹哥我想打球！」

41歲周士淵決定再戰SBL聯賽1年　要率領裕隆挑戰3連霸

41歲周士淵決定再戰SBL聯賽1年　要率領裕隆挑戰3連霸

綠衫軍天敵竟是它！　溜馬王哈利伯頓轟31分6籃板7助攻奪勝

綠衫軍天敵竟是它！　溜馬王哈利伯頓轟31分6籃板7助攻奪勝

熱門新聞

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

悍將網羅新洋投！大聯盟7年資歷古巴左投力亞士　預計2月抵台春訓

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

7傳奇最頂明星賽到12強奪冠　2024台灣棒球最美一年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

2「走路人」變大熱門　華克傳5隊追逐

3悍將新洋投古巴左投預計2月抵台春訓

4雷霆一哥狂讚河村勇輝：技術高超

5日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容

最新新聞

1悍將新洋投古巴左投預計2月抵台春訓

2河村勇輝「左肩疼痛」明出戰成疑

3開季6連敗　鋼鐵人炒了普萊斯

4國王一哥怒斥與布朗不合謠聞

569大魔王變夜王　盧峻翔奪單周MVP

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

經典賽開趴兄弟5虎將遭冷凍？！　領隊回應：若屬實有權解約

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366