隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

記者杜奕君／綜合報導

紐約尼克台灣時間31日作客交手華盛頓巫師，此戰大蘋果軍團當家長人唐斯(Karl-Anthony Towns)展現威力，全場繳出32分、13籃板，加上哈特(Josh Hart)貢獻23分、15籃板、10助攻全能大三元，尼克最終以126比106大勝巫師。值得一提的是，尼克此戰贏球後，歷史勝場數來到2997勝，距離「隊史3000勝」僅剩M3就能達標。

近況火燙，賽前處於7連勝的尼克，今日踢館巫師主場，巫師當家砍將普爾(Jordan Poole)因左臀挫傷缺陣情況下，球隊整體戰力可說是大打折扣。

雖然首節巫師還能靠著團隊戰力取得30比27小幅領先，但尼克主戰長人唐斯徹底掌握禁區優勢下，加上哈特第2節一度包辦尼克20分當中的17分，尼克半場打完已經逆轉取得超前，前3節也取得9分穩定領先。

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末節尼克唐斯更是上演飆分秀，個人遠投近切無往不利，終場前4分21秒一次切入爆扣得手，更讓球隊領先來到21分之多，在他單節獨拿11分的猛爆表現下，尼克單節打出29比18攻勢，最終就以20分之差痛宰巫師，喜迎近期一波8連勝。

尼克贏球後，隊史勝場數來到2997場，距離3000勝僅剩最後3場，此戰唐斯砍下全場最高32分外帶13籃板，哈特則以23分、15籃板、10助攻、2抄截完成大三元數據，布朗森(Jalen Brunson)18分、6助攻，尼克目前23勝10敗，排名已經站上東區第2位。

目前NBA歷史上，僅有波士頓塞爾提克、洛杉磯湖人以及費城七六人拿下隊史3000勝，尼克將有濃厚機會在本季成為史上第4支「3000勝俱樂部」成員。

輸球的巫師方面，目前團隊戰績5勝25敗依舊在全聯盟敬陪末座，此戰榜眼新秀薩爾(Alex Sarr)拿下18分，瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)替補貢獻22分、8籃板，布洛格登(Malcolm Brogdon)也有18分、6籃板、7助攻、2抄截進帳。

▲唐斯領軍打爆巫師，距離隊史3000勝還差3場。（圖／路透）