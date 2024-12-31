運動雲

>

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

記者杜奕君／綜合報導

西區人氣勁旅金州勇士台灣時間31日主場迎戰本季例行賽聯盟龍頭克里夫蘭騎士，賽前處於6連勝狀態火燙的騎士，第2節靠嚴密防守僅讓勇士拿下11分，下半場數度將領先擴大超過20分，在明星雙衛賈蘭德(Darius Garland)25分、8助攻，米歇爾(Donovan Mitchell)23分、3籃板、4助攻帶領下，騎士以113比95痛宰勇士，也笑納近期7連勝。

▲騎士賈蘭德、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲聯盟例行賽龍頭騎士打爆勇士，賈蘭德領軍7連勝。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰灣區大軍迎接聯盟龍頭騎士踢館，開賽雙方打得有來有往，地主勇士甚至還以27比26取得領先。

但第2節勇士團隊進攻徹底當機，整節僅有11分進帳，反觀騎士在明星雙衛米歇爾、賈蘭德攜手領軍下，騎士內、外線都徹底壓制地主勇士，騎士自第3節開始，多次將領先擴大超過20分。

反觀勇士自首節後，團隊命中率低迷，頭號球星柯瑞(Stephen Curry)全場14投僅4中，兩隊在末節都早早撤下主力陣容，最終騎士就以18分之差輕取勇士，拿下7連勝。

騎士全場5人得分上雙，賈蘭德拿下全場最高25分、3籃板、8助攻、2抄截，米歇爾23分、3籃板、4助攻。韋德(Dean Wade)10分、13籃板、2阻攻。

全場團隊命中率低到僅有33.3%的勇士，此戰以穆迪(Moses Moody)砍下19分最佳，庫明加(Jonathan Kuminga)18分、10籃板，柯瑞則是11分、2籃板、3助攻進帳。

▲騎士賈蘭德、勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞此戰手感低迷，僅拿下11分。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞勇士騎士賈蘭德米歇爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／開季6連敗的鋼鐵人開鍘　洋將普萊斯離隊走人

快訊／開季6連敗的鋼鐵人開鍘　洋將普萊斯離隊走人

快訊／69大魔王進化成「夜王」　盧峻翔勇奪單周MVP

快訊／69大魔王進化成「夜王」　盧峻翔勇奪單周MVP

隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

好慘！灰熊王牌莫蘭特右肩傷勢出爐　 確認肩鎖關節一級扭傷

好慘！灰熊王牌莫蘭特右肩傷勢出爐　 確認肩鎖關節一級扭傷

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

WSBL洋將軍備競賽　 國泰女籃預告澳洲猛將凱拉回歸

WSBL洋將軍備競賽　 國泰女籃預告澳洲猛將凱拉回歸

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

中華隊水球小將「跨組」挑戰傳捷報　 U13國際賽奪銅牌

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

熱門新聞

快訊／賴清德總統承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

悍將網羅新洋投！大聯盟7年資歷古巴左投力亞士　預計2月抵台春訓

快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

讀者回應

﻿

熱門新聞

1總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

2古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

3悍將新洋投古巴左投預計2月抵台春訓

4陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

5「走路人」變大熱門　華克傳5隊追逐

最新新聞

112強7000萬冠軍獎金農曆前發放

2七六人馬克西、雷霆SGA獲單周MVP

3總統好奇冠軍表情包　台灣英雄揭秘

4灰狼蟻人罰款累積830萬遭NBA警告

5總統賴清德承諾：12強冠軍將登上500元鈔票

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

經典賽開趴兄弟5虎將遭冷凍？！　領隊回應：若屬實有權解約

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

【落湯臘腸】遇同款被雷雨淋濕 共患難的兄弟XD

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366