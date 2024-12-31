快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

記者杜奕君／綜合報導

西區人氣勁旅金州勇士台灣時間31日主場迎戰本季例行賽聯盟龍頭克里夫蘭騎士，賽前處於6連勝狀態火燙的騎士，第2節靠嚴密防守僅讓勇士拿下11分，下半場數度將領先擴大超過20分，在明星雙衛賈蘭德(Darius Garland)25分、8助攻，米歇爾(Donovan Mitchell)23分、3籃板、4助攻帶領下，騎士以113比95痛宰勇士，也笑納近期7連勝。

▲聯盟例行賽龍頭騎士打爆勇士，賈蘭德領軍7連勝。（圖／路透）

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此戰灣區大軍迎接聯盟龍頭騎士踢館，開賽雙方打得有來有往，地主勇士甚至還以27比26取得領先。

但第2節勇士團隊進攻徹底當機，整節僅有11分進帳，反觀騎士在明星雙衛米歇爾、賈蘭德攜手領軍下，騎士內、外線都徹底壓制地主勇士，騎士自第3節開始，多次將領先擴大超過20分。

反觀勇士自首節後，團隊命中率低迷，頭號球星柯瑞(Stephen Curry)全場14投僅4中，兩隊在末節都早早撤下主力陣容，最終騎士就以18分之差輕取勇士，拿下7連勝。

騎士全場5人得分上雙，賈蘭德拿下全場最高25分、3籃板、8助攻、2抄截，米歇爾23分、3籃板、4助攻。韋德(Dean Wade)10分、13籃板、2阻攻。

全場團隊命中率低到僅有33.3%的勇士，此戰以穆迪(Moses Moody)砍下19分最佳，庫明加(Jonathan Kuminga)18分、10籃板，柯瑞則是11分、2籃板、3助攻進帳。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞此戰手感低迷，僅拿下11分。（圖／路透）