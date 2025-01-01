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2025年度重點賽事預告！　雙北世壯運到來、嶄新「運動部」將上路

▲亞洲盃男籃資格賽，中華男籃。（圖／籃協提供）

▲迎接2025年到來，中華男籃仍有重點賽事需力拚。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

迎接2025年正式到來，《ETtoday新聞雲》針對今年體壇重點賽事進行預告，其中包括全美風靡的NFL美式足球「超級盃」，以及2025NBA全明星賽都將於2月開打，2025雙北世界壯年運動會也將於5月登場，陸續也將有一連串精彩賽事，迎接滿滿運動風的2025年到來。另外，體育署今年有望在8月前升格為運動部，持續為台灣體壇盡心力。

NFL美式足球超級盃　台灣時間2月10日登場

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▲酋長明星四分衛馬霍姆斯摘下第三座超級盃MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長明星四分衛馬霍姆斯摘下第三座超級盃MVP。（圖／達志影像／美聯社）

全美4大職業運動之首的NFL美式足球，最終冠軍決賽「超級盃」將於台灣時間2月10日登場，本屆賽事將在路易斯安那州紐奧良的「凱撒超級巨蛋」登場。至於除了賽事本身外，最受矚目的「中場秀」，則將由17座葛萊美獎得主肯德里克拉馬爾(Kendrick Lamar)進行主秀表演，屆時將會帶來何種音樂饗宴，也值得球迷關注。

NBA全明星周　全新賽制有望首度登場引關注

▲NBA明星賽，柯瑞、詹姆斯、恩比德、安戴托昆波。（圖／CFP）

▲NBA明星賽預計在今年將有全新賽制登場。（圖／CFP）

2025年NBA全明星賽將在金州勇士主場Chase Center開打，時間則是台灣時間2月17日，根據先前《ESPN》報導，此次明星賽正賽的賽制可能出現嶄新變革，由4隊錦標賽賽制，預計將進行兩場半決賽，先到40分的晉級決賽，決賽先拿到25分的獲勝。但屆時完整賽制究竟如何，還需等聯盟正式公佈。

另外，勇士當家人氣球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)無疑也將是此次主辦城市最大亮點，在去年巴黎奧運率領美國男籃奪得金牌5連霸後，柯瑞能否把握此次在自家城市舉辦明星賽情況下，再次大顯神威，屆時必定也是精彩好戲。

中國史上第3次亞洲冬季運動會　哈爾濱登場

第9屆亞洲冬季運動會，將於2025年2月7日至14日在哈爾濱舉行，這也將是繼1996年哈爾濱亞冬會以及2007年長春亞冬會後，中國第3次舉辦亞冬會。此次將有多達64個項目進行比賽，一同體驗冬季運動之美。

「最強中華男籃」再度合體出擊？　亞洲盃資格賽第3階段關鍵戰役登場

亞洲盃男籃資格賽預賽首輪第3階段，中華隊將在2月20日主場再度交手菲律賓、23日飛往客場與香港交手，在上階段組成近年來難得一見「夢幻隊」陣容情況下，中華男籃此階段同樣有輸不得壓力情況下，是否還能將好手齊聚出擊，也將是一大看點。

由於前兩階段，中華男籃累積取得1勝3敗成績，已經確定無緣取得分組前兩名晉級，因此將全力爭取晉級「6取4」第2輪外卡賽，因此面對香港之戰同樣有輸不得壓力，至於在主場交手菲律賓，則要報第1階段在客場狂輸53分之仇。

台灣學生籃球「3月瘋」　HBL、UBA賽事3月小巨蛋開打

▲▼2024UBA大專籃球聯賽男子組冠軍政大男籃。（圖／記者李毓康攝）

▲政大男籃將挑戰UBA男子組冠軍5連霸大業。（圖／記者李毓康攝）

每年台灣的學生籃球「3月瘋」，包括113學年度高中籃球甲級聯賽、UBA大專籃球聯賽，都將於台北小巨蛋接力開打，其中在UBA方面，王者政治大學將挑戰男子組「5連霸」大業，是最受矚目焦點。至於熱血的HBL高中籃球，則進入群雄割據時期，誰能成為台灣高中籃壇新王者，也將是3月籃球瘋一大焦點。

2025雙北世壯運來臨　周思齊、高國輝再度披掛上陣

▲雙北世壯運主視覺獎牌亮相。（圖／新北市體育局提供）

▲雙北世壯運即將在今年登場。（圖／新北市體育局提供）

2025雙北世界壯年運動會此次將在台灣舉辦，自5月17日正式展開，目前已經有超過2.7萬的選手報名參賽，「世壯運」顧名思義，必須由超過30歲選手報名參賽。

此次我國將有多位已經退役名將出擊，包括棒球項目有周思齊、高國輝，射箭項目則有奧運奪牌名將陳詩園、袁叔琪參賽。就連不少藝人都共襄盛舉，歌手蕭煌奇將參加帕拉柔道，昨日在跨年表現大放異彩的知名團體玖壹壹則預計在拔河項目出賽。

德國世大運7月登場　「台灣蝶王」王冠閎力拚榮耀

▲王冠閎200蝶準決賽總排名第11名，無緣挺進巴黎奧運最終決賽。（圖／中華奧會提供）

▲王冠閎將在本屆世大運為中華隊再度披掛上陣。（圖／中華奧會提供）

2025德國萊茵-魯爾都會區世大運於今年7月16日至27日展開，這也將是德國史上第2度舉辦世大運，本屆賽事預計將有170個國家地區運動員參與18種運動競賽。中華隊預計也將派出「台灣蝶王」王冠閎在內的國手群參賽，目標也放眼2026年的名古屋亞運。

上屆成都世大運，中華隊奪下10金、16銀、17銅，寫下繼台北世大運之後，隊史最佳成績，其中王冠閎更是勇奪200公尺蝶式銀牌，在經歷兩度奧運殿堂洗禮後，王冠閎此次在德國世大運成績將值得國人期待。

「運動部」來了　台灣體育新紀元正式登場

體育署將有望在今年正式升格為「運動部」，預計8月前將正式上路，屆時組織架構將包括1部、1署、3中心進行運作。

日前在籌備期間，包括台灣體壇多位現役或退役名將，包括盧彥勳、李洋以及雷千瑩都擔任諮詢委員提供建議，在運動部正式成立後，若能為台灣體壇獲得更進一步的資源與關注，也將是選手之福。

▲▼台北羽球公開賽李洋引退儀式。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台北羽球黃金男雙好手李洋，此次也成為運動部諮詢委員之一。（圖／記者莊喬迪攝）

關鍵字： 世大運運動部超級盃亞洲盃男籃資格賽

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