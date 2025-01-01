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熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭防守大鎖湯普森(右)因為對熱火希洛使出過肩摔，遭聯盟禁賽兩場。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

熱火、火箭日前爆發衝突大亂鬥，當時共計6人遭到驅逐出場，NBA聯盟今日對於該衝突事件懲處出爐，其中對熱火「英雄哥」希洛(Tyler Herro)使出過肩摔的火箭防守大鎖湯普森(Amen Thompson)被聯盟禁賽兩場，至於熱火後衛羅齊爾(Terry Rozier)也遭到禁賽1場處分。

日前熱火造訪火箭主場，希洛與湯普森在一次卡位時爆發衝突，湯普森甚至當場使出「過肩摔」放倒希洛，引發雙方人馬衝入場內險些爆發大亂鬥，當下共計6人遭到驅逐出場。

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火箭總教練烏多卡(Ime Udoka)同樣遭到趕出場命運，賽後熱火羅齊爾、希洛甚至還發出「比中指」的社群照片，嘲諷對手意味十足。

今日聯盟針對這起重大衝突事件開罰，其中火箭防守大鎖湯普森處罰最重，收到兩場禁賽令，至於羅齊爾則被禁賽1場，另外包括火箭格林(Jalen Green)則被罰3.5萬美金，事件兩大主角之一的希洛則逃過禁賽處分，但仍領到一張2.5萬美金罰款。

不過火箭主帥烏多卡卻因為辱罵該場比賽官方人士，加上被驅逐出場後，並未第一時間離場，遭聯盟開罰5萬美金，意外荷包大失血。

▲▼火箭小將湯普森與熱火英雄哥希洛爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭與熱火日前爆發衝突大亂鬥，今日官方懲處正式出爐。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 火箭熱火衝突禁賽湯普森希洛Amen Thompson

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