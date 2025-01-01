好慘！狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最難堪敗仗

記者杜奕君／綜合報導

迎接2025年，NBA賽場就有「慘案」發生，多倫多暴龍今日作客挑戰東區強敵塞爾提克，全場一路遭綠衫軍壓制，下半場更是全面崩盤，最終暴龍以71比125慘敗，單場狂輸「54分」更寫下隊史最慘敗紀錄。

本季受到傷兵潮影響狀況低迷的暴龍，此戰開賽就面臨進攻當機狀況，首節團隊僅拿下12分，上半場塞爾提克輕鬆取得45比35的領先優勢。

隨後下半場綠衫軍更是乘勝追擊，3、4節合計團隊命中率高達74.4%的兇猛火力，令暴龍毫無招架之力，最終綠衫軍就在主場以54分狂勝，暴龍寫下隊史最難堪一敗。

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此戰塞爾提克團隊輕鬆打，共有7位球員得分達雙位數，其中王牌球星坦圖(Jayson Tatum)轟下全場最高23分外帶8籃板，本季問鼎「年度最佳第六人」大熱門普里查德(Payton Pritchard)貢獻19分、6籃板、4助攻、3抄截表現全面。

全場打來荒腔走板的暴龍方面，「龍王」巴恩斯(Scottie Barnes)拿下16分、13籃板、2抄截，除此之外無人得分達雙位數。暴龍連同此戰輸球後，近期苦吞11連敗，目前7勝26敗的成績在東區也僅優於華盛頓巫師，排名倒數第2位。

▲暴龍慘輸54分，苦吞隊史最難堪一敗。（圖／路透）