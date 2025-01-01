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怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

記者杜奕君／綜合報導

聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在1日主場迎戰洛杉磯快艇，全場「法國怪物」狂轟27分、9籃板、5助攻、3抄截，攻守俱佳表現幫助黑衫軍以122比86大勝快艇。溫班亞瑪也成為NBA史上首位能在單月達成至少300分、100籃板、50助攻、50阻攻並投進40顆三分球的好手。

馬刺今日主場迎戰快艇來訪，開賽溫班亞瑪就火力全開狂砍17分，馬刺在半場打完就以63比33大幅領先，比賽早早勝負底定，最終馬刺在主場以36分之差痛宰快艇。

此戰馬刺4人得分上雙，溫班亞瑪砍下27分、9籃板、5助攻、3抄截，在12月累積拿下342分、120籃板、58助攻、53阻攻以及43顆三分球，成為聯盟史上首位單一月份能拿到至少「300分、100籃板、50助攻、50阻攻、40顆三分球」的超級全能好手。

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另外，溫班亞瑪本季每場至少投進1顆三分球、1次封阻的場次已經來到連續第24場，持續堆高聯盟紀錄，形成另類的「斑馬障礙」。

至於4連勝遭終止的快艇方面，此戰以「大鬍子」哈登(James Harden)砍下17分最佳，鮑威爾(Norman Powell)15分、5籃板、2抄截。

▲馬刺溫班亞瑪在12月寫下NBA史無前例神紀錄。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪在12月寫下NBA史無前例神紀錄。（圖／路透）

關鍵字： NBA溫班亞瑪馬刺火箭哈登Victor Wembanyama

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