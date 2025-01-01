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連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

記者杜奕君／綜合報導

在美國時間2024年最後一天，密爾瓦基公鹿作客挑戰印第安那溜馬，此戰主場溜馬軍團雖然全場攻勢平均，共有6人得分達雙位數，但公鹿「希臘怪物」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)終場前51.2秒飆進關鍵跳投奠定勝果，全場飆出30分、12籃板、5助攻、2抄截帶領公鹿120比112贏球，順利終止2連敗。

▲公鹿安戴托昆波、溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲公鹿安戴托昆波轟下30分領軍逆轉勝，順利終止2連敗。（圖／路透）

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此戰賽前處於近5戰苦吞3敗的公鹿，今日前往溜馬主場踢館，兩隊開賽首節打來糾結，但溜馬在次節由主力前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)領軍飆分，半場打完溜馬以64比53取得雙位數領先優勢。

但公鹿於下半場展開反擊，王牌球星安戴托昆波領軍飆分，公鹿逐步收復失土，3節打完僅剩下3分落後。

末節字母哥持續帶頭追趕，強勢單打追平比分，隨後公鹿射手群起三分球連發幫助球隊取得領先優勢。

終場前2分2秒馬瑟林(Bennedict Mathurin)兩罰俱中，溜馬追到僅兩分差，但公鹿崔特(Gary Trent Jr.)先是飆進關鍵三分彈，隨後安戴托昆波終場前51.2秒後撤步跳投得手奠定勝果，最終公鹿就以8分之差逆轉勝。

此戰公鹿安戴托昆波表現勇冠三軍，全場拿下30分、12籃板、5助攻、2抄截，個人更是連續7戰得分都至少來到30分，米德爾頓(Khris Middleton)15分、6籃板、7助攻，波特斯(Bobby Portis)替補貢獻14分、15籃板、3助攻、2抄截。

末節遭對手逆襲吞敗的溜馬方面，馬瑟林拿下全隊最高25分外帶9籃板，西亞卡姆20分、7籃板、4助攻，明星主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)12分、7籃板、7助攻、2阻攻。

▲公鹿安戴托昆波、溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲溜馬與哈利伯頓在主場慘遭逆轉吞敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波溜馬哈利伯頓Giannis Antetokounmpo

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