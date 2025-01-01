不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

記者杜奕君／綜合報導

誰能擋得住西區王者奧克拉荷馬雷霆？雷霆台灣時間1日主場迎戰明尼蘇達灰狼，本季問鼎年度MVP聲勢極高的雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場狂轟40分、3籃板、2助攻、4抄截，雷霆最終113比105贏球，收下追平隊史最佳的「12連勝」。

近年來重建有成，已經逐步成為西區爭冠有力候選者的雷霆，今日在主場遭遇灰狼來犯，上半場灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)領軍出擊，上半場灰狼以52比46取得領先。

第3節開打後，灰狼持續擴大領先優勢，老將康利(Mike Conley)連續命中3顆三分球，灰狼一度取得65比53領先。

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但此時雷霆一哥一哥吉爾吉斯-亞歷山大火力全開，雷霆大舉反攻單節打出「43比23」猛烈攻勢，其中吉爾吉斯-亞歷山大遠投近切，單節獨拿19分進帳，包含此節終了前一次強勢切入上籃，雷霆逆轉以14分超前。

末節灰狼仍不放棄追趕，艾德華茲終場前2分3秒兩罰俱中，又追到僅3分差，但雷霆吉爾吉斯-亞歷山大又飆石破天驚三分彈，隨後二當家威廉斯(Jalen Williams)扣籃得手拉開8分差距，最後SGA又完成關鍵抄截，幫助球隊12連勝到手。

雷霆吉爾吉斯-亞歷山大此戰又是表現出色，全場飆出40分、3籃板、2助攻、4抄截，威廉斯14分、7籃板、7助攻、3抄截，目前雷霆12連勝情況下，只要下一場再贏，就能改寫2011-12賽季與當前共同保持的隊史最高連勝紀錄。

搞砸雙位數領先的灰狼方面，艾德華茲拿下全隊最高20分，另有7籃板、2助攻，康利16分、4助攻，主力第六人瑞德(Naz Reid)19分、8籃板、3阻攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下40分，領軍拿下驚人12連勝。（圖／路透）