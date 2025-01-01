運動雲

>

不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

記者杜奕君／綜合報導

誰能擋得住西區王者奧克拉荷馬雷霆？雷霆台灣時間1日主場迎戰明尼蘇達灰狼，本季問鼎年度MVP聲勢極高的雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場狂轟40分、3籃板、2助攻、4抄截，雷霆最終113比105贏球，收下追平隊史最佳的「12連勝」。

近年來重建有成，已經逐步成為西區爭冠有力候選者的雷霆，今日在主場遭遇灰狼來犯，上半場灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)領軍出擊，上半場灰狼以52比46取得領先。

第3節開打後，灰狼持續擴大領先優勢，老將康利(Mike Conley)連續命中3顆三分球，灰狼一度取得65比53領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但此時雷霆一哥一哥吉爾吉斯-亞歷山大火力全開，雷霆大舉反攻單節打出「43比23」猛烈攻勢，其中吉爾吉斯-亞歷山大遠投近切，單節獨拿19分進帳，包含此節終了前一次強勢切入上籃，雷霆逆轉以14分超前。

末節灰狼仍不放棄追趕，艾德華茲終場前2分3秒兩罰俱中，又追到僅3分差，但雷霆吉爾吉斯-亞歷山大又飆石破天驚三分彈，隨後二當家威廉斯(Jalen Williams)扣籃得手拉開8分差距，最後SGA又完成關鍵抄截，幫助球隊12連勝到手。

雷霆吉爾吉斯-亞歷山大此戰又是表現出色，全場飆出40分、3籃板、2助攻、4抄截，威廉斯14分、7籃板、7助攻、3抄截，目前雷霆12連勝情況下，只要下一場再贏，就能改寫2011-12賽季與當前共同保持的隊史最高連勝紀錄。

搞砸雙位數領先的灰狼方面，艾德華茲拿下全隊最高20分，另有7籃板、2助攻，康利16分、4助攻，主力第六人瑞德(Naz Reid)19分、8籃板、3阻攻。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下40分，領軍拿下驚人12連勝。（圖／路透）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下40分，領軍拿下驚人12連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大灰狼艾德華茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

好慘！狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最難堪敗仗

好慘！狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最難堪敗仗

2025年度重點賽事預告！　雙北世壯運到來、嶄新「運動部」將上路

2025年度重點賽事預告！　雙北世壯運到來、嶄新「運動部」將上路

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

咖哩大神真心話！　柯瑞：現在的勇士很平庸

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

快訊／開季6連敗的鋼鐵人開鍘　洋將普萊斯離隊走人

快訊／開季6連敗的鋼鐵人開鍘　洋將普萊斯離隊走人

快訊／69大魔王進化成「夜王」　盧峻翔勇奪單周MVP

快訊／69大魔王進化成「夜王」　盧峻翔勇奪單周MVP

隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

隊史「3000勝」差3場！　尼克唐斯轟32分領軍痛宰巫師20分

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

魔獸大爆料！　稱羅素交易案背後主導者是「勒經理」

熱門新聞

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

中信兄弟簽回3人宣布釋出5投2野　昔日高中大物、35歲捕手在列　

湖人網羅3D大將讓各隊震驚　照2023年劇本醞釀更大交易？

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

陳傑憲FA資格最快明年底取得！挑戰億級身價受矚目

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！

2中信兄弟釋出5投2野

3湖人照2023年劇本醞釀更大交易？

42025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒

5古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒也關注

最新新聞

1夢想家邀仙台89ERS吉祥物來台應援！

2周思齊訪僑委會 盼透過棒球推廣台灣

3雷霆狂掃12連勝　SGA飆40分獵灰狼

4連7戰轟30+　公鹿字母哥終止2連敗

5在NBA使出過肩摔　湯普森遭禁賽2場

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366