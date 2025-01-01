特攻下半場兩節慘拿22分　國王「新北內戰」逆轉大勝

▲國王靠著沃許本內線逞威，「新北內戰」逆轉勝特攻。（圖／TPBL職籃提供）



記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025年首場賽事由「新北內戰」打頭陣，目前暫居例行賽龍頭的國王克服上半場落後頹勢，下半場兩節僅讓特攻拿下慘澹的「22分」，最終國王就以96比79大逆轉擊敗特攻，國王持續以10勝3敗穩居例行賽龍頭。

國王與特攻在新年後首戰交鋒，賽前國王就宣布「禁賽令」期滿明星射手呂政儒本周將不會出賽，要看見國王的黃金完全體出擊，球迷還得再等等。

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開賽雙方火力都相當旺盛，特攻靠著奈森禁區輸出，加上主控魏嘉豪單節8分進帳，首節打完特攻取得33比30領先。

次節雙方火力都稍稍降溫，兩軍不約而同都靠洋將打天下，國王在沃許本單節獨拿10分帶動下追分，不過「閃電軍團」也靠著德芬打滿整個第2節砍下12分，半場打完特攻還以57比51壓制聯盟龍頭國王。

但下半場開打後，戰況卻是一面倒向地主國王，兩名主戰洋將曼尼高、沃許本加上王牌林書豪攜手串聯，反觀特攻卻是單節22投僅4中拿下10分，國王單節則是海灌32分，也一舉逆轉超前來到雙位數領先。

▲林書豪穩健發揮，力保國王穩居例行賽龍頭。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻魏嘉豪遭隊友克力斯意外撞傷退場，雖然奈森不斷嘗試單打將落後縮小至雙位數，但上半場拿下16分的德芬下半場竟得分掛零，加上國王靠沃許本單打守住勝果，最終國王就以17分之差大勝。

國王全場以沃許本的25分、12籃板、4助攻、4抄截、2阻攻最佳，曼尼高15分、9籃板，林書豪則是15分、7籃板、4助攻，「微笑射手」簡祐哲拿下本季個人新高11分。

只打半場好球的特攻方面，奈森16分、15籃板，德芬16分全數都在上半場所拿下，施晉堯14分、6籃板、2助攻、2抄截。

▲特攻德芬下半場個人得分慘掛蛋。（圖／TPBL職籃提供）