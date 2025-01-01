運動雲

>

特攻下半場兩節慘拿22分　國王「新北內戰」逆轉大勝

▲國王沃許本、林書豪、簡祐哲，特攻德芬、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王靠著沃許本內線逞威，「新北內戰」逆轉勝特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025年首場賽事由「新北內戰」打頭陣，目前暫居例行賽龍頭的國王克服上半場落後頹勢，下半場兩節僅讓特攻拿下慘澹的「22分」，最終國王就以96比79大逆轉擊敗特攻，國王持續以10勝3敗穩居例行賽龍頭。

國王與特攻在新年後首戰交鋒，賽前國王就宣布「禁賽令」期滿明星射手呂政儒本周將不會出賽，要看見國王的黃金完全體出擊，球迷還得再等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽雙方火力都相當旺盛，特攻靠著奈森禁區輸出，加上主控魏嘉豪單節8分進帳，首節打完特攻取得33比30領先。

次節雙方火力都稍稍降溫，兩軍不約而同都靠洋將打天下，國王在沃許本單節獨拿10分帶動下追分，不過「閃電軍團」也靠著德芬打滿整個第2節砍下12分，半場打完特攻還以57比51壓制聯盟龍頭國王。

但下半場開打後，戰況卻是一面倒向地主國王，兩名主戰洋將曼尼高、沃許本加上王牌林書豪攜手串聯，反觀特攻卻是單節22投僅4中拿下10分，國王單節則是海灌32分，也一舉逆轉超前來到雙位數領先。

▲國王沃許本、林書豪、簡祐哲，特攻德芬、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲林書豪穩健發揮，力保國王穩居例行賽龍頭。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻魏嘉豪遭隊友克力斯意外撞傷退場，雖然奈森不斷嘗試單打將落後縮小至雙位數，但上半場拿下16分的德芬下半場竟得分掛零，加上國王靠沃許本單打守住勝果，最終國王就以17分之差大勝。

國王全場以沃許本的25分、12籃板、4助攻、4抄截、2阻攻最佳，曼尼高15分、9籃板，林書豪則是15分、7籃板、4助攻，「微笑射手」簡祐哲拿下本季個人新高11分。

只打半場好球的特攻方面，奈森16分、15籃板，德芬16分全數都在上半場所拿下，施晉堯14分、6籃板、2助攻、2抄截。

▲國王沃許本、林書豪、簡祐哲，特攻德芬、施晉堯。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻德芬下半場個人得分慘掛蛋。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL新北國王新北中信特攻林書豪簡祐哲德芬施晉堯台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鄉村曼巴35分準大三元寫神紀錄無用！　騎士撂倒湖人喜迎8連勝

鄉村曼巴35分準大三元寫神紀錄無用！　騎士撂倒湖人喜迎8連勝

最會蓋火鍋的後衛來了！　海神找前美國隊猛將克雷格加盟

最會蓋火鍋的後衛來了！　海神找前美國隊猛將克雷格加盟

怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

台、日職籃也友好！　夢想家邀日本仙台89ERS吉祥物TYNA來台應援

台、日職籃也友好！　夢想家邀日本仙台89ERS吉祥物TYNA來台應援

不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

好慘！狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最難堪敗仗

好慘！狂輸綠衫軍54分！　暴龍吞隊史最難堪敗仗

2025年度重點賽事預告！　雙北世壯運到來、嶄新「運動部」將上路

2025年度重點賽事預告！　雙北世壯運到來、嶄新「運動部」將上路

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！「梁靜儒」組合爆紅戰績超猛

林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！隊友王楚欽滿血回歸擊敗樊振東

怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

兄弟陳子豪補償方案明公布　曾考慮選手交易但難度高

邱辰婉拒龍隊回簽宣布引退　將回母校任教續貢獻棒球

2025年棒球大事預告！大巨蛋效應延燒　經典賽資格賽2月登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

2林昀儒挺進乒超總決賽冠軍戰！

3怪物誕生　溫班亞瑪寫NBA絕妙神紀錄

4陳子豪補償明公布　兄弟曾想過交易

5邱辰婉拒龍隊回簽　宣布引退

最新新聞

1微笑射手復活　簡祐哲飆本季新高11分

2快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

3特攻下半場慘拿22分　遭國王逆轉勝

4邱辰婉拒龍隊回簽　宣布引退

5陳子豪補償明公布　兄弟曾想過交易

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

賴清德好奇12強奪冠「表情包」　江國豪、曾頌恩親解真相

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366