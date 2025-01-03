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坦圖狂砍33分8籃板9助攻比下「蟻人」　綠衫軍新年2連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區強權波士頓塞爾提克在2025新年首戰，作客遠征挑戰明尼蘇達灰狼，此戰也是聯盟兩大接班頂尖球星坦圖(Jayson Tatum)、艾德華茲(Anthony Edwards)對決戲碼，最終綠衫軍少主技高一籌砍下33分、8籃板、9助攻，反觀艾德華茲則是手感冰冷，最終塞爾提克就以118比115驚險贏球，新年首勝到手。

▲賽爾提克坦圖、懷特，溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲塞爾提克坦圖猛砍33分領軍攻破灰狼主場。（圖／路透）

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綠衫軍在進入2025年後展開客場4連戰，首役就前進灰狼主場踢館，此戰狼群開賽火力兇猛，一波7比0攻勢揭開序幕，在多點開花情況下，灰狼首節打完取得35比28領先。

但第2節塞爾提克開始反撲，射手豪瑟(Sam Hauser)連續命中3記三分球讓團隊氣勢大振，隨後當家球星坦圖更是火力全開，就連高難度31呎的大號三分彈都順利飆進，綠衫軍一度手握13分領先，半場打完也以62比51壓制灰狼。

主場的灰狼不放棄，第3節靠著藍道(Julius Randle)帶頭追分，加上麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)連續投進兩記三分球，灰狼一度追到71比75。

不過此時塞爾提克再度殺出，強勢切入爆扣又三分遠射命中穩住氣勢，不過灰狼3節打完追分有所斬獲，僅剩下6分落後。

末節灰狼迪文琴佐(Donte DiVincenzo)率先發難，連續投進兩記三分彈追平比分，隨後雙方在拉鋸激戰下，終場前8分24秒亞歷山大-華克(Nickeil Alexander-Walker)三分冷箭命中，灰狼此時逆轉1分領先。

綠衫軍關鍵時刻發揮團隊戰力，懷特(Derrick White)與老將霍佛德(Al Horford)都有所建樹，灰狼雖然靠艾德華茲三分球緊咬，但懷特連續投進兩顆三分彈，再度拉開8分領先。

終場前28.4秒，灰狼靠著迪文琴佐(Donte DiVincenzo)兩罰俱中追到3分差，隨後也順利守住坦圖跳投，留下3.1秒叫出暫停部署，可惜艾德華茲在對手嚴防下，嘗試追平三分彈未果，最終綠衫軍就驚險以3分之差帶走勝利。

此戰塞爾提克以坦圖拿下33分、8籃板、9助攻、3抄截表現最佳，懷特三分球10投5中貢獻26分、2籃板、2助攻、2阻攻。

主場飲恨苦吞2連敗的灰狼方面，藍道此戰拿下全隊最佳的27分、8籃板、7助攻，麥克丹尼爾斯19分、8籃板，至於一哥艾德華茲雖然有15分、4籃板、6助攻，但全場16投僅5中手感冰冷。

▲賽爾提克坦圖、懷特，溜馬哈利伯頓。（圖／路透）

▲懷特連續關鍵三分球，幫助綠衫軍穩住勝果。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖艾德華茲蟻人Jayson TatumAnthony Edwards

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