運動雲

>

悲劇！活塞主力後衛「腓骨骨折」　艾維：復健就此展開

▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞本季打出嶄新氣勢，其中後場要角艾維(Jaden Ivey)整體表現更是突飛猛進，成為球隊相當仰賴的得分利器。不料昨日艾維在對上奧蘭多魔術之戰，遭對手衝撞左小腿受傷倒地，當下甚至出動擔架抬送出場。而3日艾維傷勢也正式出爐，確認左腿腓骨骨折並已經緊急手術，但他本人仍喊話將強勢健康回歸。

汽車城重建多年後，本季打出不錯表現，目前15勝18敗暫居東區第9位，甚至仍有機會一拚季後賽資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而艾維本季的穩健發揮，絕對扮演活塞後場重要關鍵角色，場均17.6分、4.1籃板、4助攻，讓這位還不滿23歲後衛寫下生涯3季以來的最佳表現，但昨日對上魔術之戰遭遇嚴峻腓骨骨折傷勢，也讓活塞痛失後場大將。

根據《ESPN》報導，活塞球團仍未排除艾維本季回歸的可能性，但這必須取決活塞後續戰績，以及是否能打入季後賽，但活塞球團透露，艾維的傷勢將於4周後進行重新評估。

艾維本人則是向外界喊話表示，「我保證一定會以更好的狀態回歸，復健之路從此刻正式展開！」

在艾維倒下後，活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)肩上重任無疑將更加艱巨，本季這位2021年狀元郎繳出場均23.8分、6.8籃板、9.7助攻，被視為有首度進軍明星賽潛力，在後場好搭檔艾維負傷後，康寧漢能否扛起活塞後場，也將是後續值得觀察重點。

▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾維本季至今打出生涯年最佳表現。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA艾維活塞腓骨Jaden Ivey

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

微笑射手復活　簡祐哲飆本季新高11分獲林書豪讚賞

微笑射手復活　簡祐哲飆本季新高11分獲林書豪讚賞

特攻下半場兩節慘拿22分　國王「新北內戰」逆轉大勝

特攻下半場兩節慘拿22分　國王「新北內戰」逆轉大勝

鄉村曼巴35分準大三元寫神紀錄無用！　騎士撂倒湖人喜迎8連勝

鄉村曼巴35分準大三元寫神紀錄無用！　騎士撂倒湖人喜迎8連勝

最會蓋火鍋的後衛來了！　海神找前美國隊猛將克雷格加盟

最會蓋火鍋的後衛來了！　海神找前美國隊猛將克雷格加盟

怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

怪物誕生！溫班亞瑪寫NBA史無前例神紀錄　領軍痛宰快艇

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

台、日職籃也友好！　夢想家邀日本仙台89ERS吉祥物TYNA來台應援

台、日職籃也友好！　夢想家邀日本仙台89ERS吉祥物TYNA來台應援

不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

不會輸！雷霆追平隊史最佳12連勝　SGA飆40分獵灰狼

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

連續7戰轟破30分　公鹿字母哥領軍撂倒溜馬終止2連敗

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

熱火、火箭衝突混戰懲處出爐　使出過肩摔的湯普森遭禁賽2場

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1三分球8投8中　柯瑞轟30分打爆七六人

2開撕熱火！　巴特勒喊話盼被交易

3雷霆13連勝破紀錄 逆轉快艇奪勝

4國王、籃網積極討論強森交易

5哈利伯頓寫33+15外帶0失誤神數據！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366