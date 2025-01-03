悲劇！活塞主力後衛「腓骨骨折」　艾維：復健就此展開

▲活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞本季打出嶄新氣勢，其中後場要角艾維(Jaden Ivey)整體表現更是突飛猛進，成為球隊相當仰賴的得分利器。不料昨日艾維在對上奧蘭多魔術之戰，遭對手衝撞左小腿受傷倒地，當下甚至出動擔架抬送出場。而3日艾維傷勢也正式出爐，確認左腿腓骨骨折並已經緊急手術，但他本人仍喊話將強勢健康回歸。

汽車城重建多年後，本季打出不錯表現，目前15勝18敗暫居東區第9位，甚至仍有機會一拚季後賽資格。

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而艾維本季的穩健發揮，絕對扮演活塞後場重要關鍵角色，場均17.6分、4.1籃板、4助攻，讓這位還不滿23歲後衛寫下生涯3季以來的最佳表現，但昨日對上魔術之戰遭遇嚴峻腓骨骨折傷勢，也讓活塞痛失後場大將。

根據《ESPN》報導，活塞球團仍未排除艾維本季回歸的可能性，但這必須取決活塞後續戰績，以及是否能打入季後賽，但活塞球團透露，艾維的傷勢將於4周後進行重新評估。

艾維本人則是向外界喊話表示，「我保證一定會以更好的狀態回歸，復健之路從此刻正式展開！」

在艾維倒下後，活塞少主康寧漢(Cade Cunningham)肩上重任無疑將更加艱巨，本季這位2021年狀元郎繳出場均23.8分、6.8籃板、9.7助攻，被視為有首度進軍明星賽潛力，在後場好搭檔艾維負傷後，康寧漢能否扛起活塞後場，也將是後續值得觀察重點。

▲艾維本季至今打出生涯年最佳表現。（圖／達志影像／美聯社）