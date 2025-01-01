微笑射手復活　簡祐哲飆本季新高11分獲林書豪讚賞

▲簡祐哲飆進本季個人新高11分，幫助國王在「新北內戰」逆轉勝特攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃2025年首戰由「新北內戰」打頭陣，國王克服上半場落後頹勢，最終大逆轉96比79擊敗特攻。此戰國王「微笑射手」簡祐哲替補出賽17分47秒，就高效率投進3顆三分球並進帳本季個人新高11分。賽後獲得總教練萊恩與陣中王牌球星林書豪好評。簡祐哲則表示，「還有更多空檔可以把握，勁量做到不要讓球隊太多失分。」

昔日曾是備受期待的新生代射手，簡祐哲在加入國王後，多半時間都以替補出發，不過今日對上新北中信特攻之戰，簡祐哲把握機會，首節個人就進帳8分，最終也順利拿下本季個人新高的11分。

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賽後國王總教練萊恩表示，「今天包括簡祐哲、林金榜在替補端表現都非常好，帶著很多能量來到場上，也讓球隊重新回到贏球的道路上。」而隨後林書豪也點名簡祐哲今日的表現出色，對球隊做出很大貢獻。

簡祐哲則說，「很開心能夠把握著，但其實還有更多空擋可以把握，在防守端自己可以再加強一下，進攻端會失常，防守端的話就看自己願不願意守，現在有比較多上場時間，盡量做到不要讓球隊太多失分。」

▲簡祐哲今日打出本季至今最佳表現。（圖／TPBL職籃提供）