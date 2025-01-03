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正式開撕熱火！　巴特勒高喊「我要快樂」盼被交易

▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)在邁阿密熱火的生涯，正式進入倒數！3日熱火主場以115比128不敵印第安那溜馬，賽後巴特勒被問到是否還能在熱火找到打球快樂時，公開表態的說，「可能不會了，我希望能在籃球中找到快樂，無論未來我在哪，相信很快就能有答案。」巴特勒此舉也被視為公開表態，希望正式離開熱火轉投他隊效力。

打從2024-25賽季開打後，巴特勒可能遭到交易的傳聞就不斷出現，即便熱火球團日前公開表態，不會交易巴特勒，但近日這位南灘的王牌球星卻和球隊「貌合神離」，終於在今日輸球後，巴特勒正式表態，希望尋求被球隊交易。

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近7戰巴特勒先是缺席了前5場，連同此戰在內近兩戰都各僅拿9分，整體表現低迷，也讓熱火士氣低迷吞敗。

巴特勒今日更是在賽後明白表示，自己已經無法在替熱火打球效力時找到快樂，他強調，「自己想要找回對於比賽的宰制力，也要幫助球隊取勝，但現在我就是無法做到。」

今日巴特勒僅拿下9分、2籃板、4助攻、2抄截，此前的21場比賽，場均18分、5.7籃板、4.7助攻、1.2抄截，個人得分創下近12季以來新低。

關鍵字： NBA巴特勒交易士官長熱火Jimmy Butler

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