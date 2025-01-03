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驚！SBL選秀狀元王家昌開幕戰重傷退場　狀況出爐揭曉

▲柏力力王家昌、吳俊雄、菲爾斯、楊天佑。（圖／籃協提供）

▲SBL本季選秀狀元王家昌，在開幕戰就遭遇驚悚手傷退場。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第22季SBL超級籃球聯賽，3日正式開打，首個對戰組合彰化柏力力交手台灣銀行，柏力力把握台銀洋將、外籍生都因傷無法上陣狀況下，本季轉隊而來的洋將菲爾斯繳出21分、19籃板，最終82比69贏球開出紅盤。不過柏力力本季「選秀狀元」王家昌首戰就左手驚悚重摔痛苦送醫，賽後初步傷勢出爐，所幸初步判定僅是挫傷。

成軍前兩季都無緣季後賽的柏力力，休賽季大舉招兵買馬，希望能夠在新賽季順利衝擊季後賽行列，今日面對台銀之戰，包括繳出21分、19籃板的洋將菲爾斯，以及10分、8助攻的楊天佑，都是從台啤帶槍投靠，開幕首戰就以出色表現幫助球隊贏得勝利。

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▲柏力力王家昌、吳俊雄、菲爾斯、楊天佑。（圖／籃協提供）

▲柏力力菲爾斯開幕戰領軍擊退台銀。（圖／籃協提供）

不過，柏力力此戰雖然贏球，本季「選秀狀元」卻險些面臨重傷危機，來自台灣師大的前鋒王家昌，展現自認為「彰化字母哥」的出色拚勁，此戰出賽不到8分鐘就高效率拿下9分、2抄截。

但王家昌卻在第2節末段，因為一次切入後左手撐地重摔，當下表情痛苦退場緊急送醫，原先場邊防護員評估擔心出現骨頭錯位，所幸柏力力總教練吳俊雄表示，「初步檢查只是挫傷，王家昌包括跨聯盟賽事以及SBL季前熱身賽都在首戰受傷，所幸不是太過嚴重，但今日傷勢後續仍要詳細檢查。」

吳俊雄也說，「球隊雖然本季補進不少好手，但年輕球員還是容易突然進攻當機，本季新加入的洋將菲爾斯很正向，會去推年輕球員一把，除了教練之外，也需要有人在球員的位置和他們溝通，菲爾斯就是這樣的角色。」

▲柏力力王家昌、吳俊雄、菲爾斯、楊天佑。（圖／籃協提供）

▲成軍至今尚未嘗過季後賽滋味的柏力力，本季開幕戰就開出紅盤奪勝。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL開幕戰王家昌柏力力吳俊雄台籃

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