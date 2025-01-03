斷裂的右膝十字韌帶奇蹟長出來！　潘姿吟回歸首戰砍12分助勝

▲潘姿吟經歷右膝前十字韌帶斷裂傷勢，本季滿血回歸。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第20季WSBL女子超級籃球聯賽，3日在板橋體育館點燃戰火，開幕戰中華電信交手台灣電力，電信女籃最終56比51奪勝。其中上季末遭遇右膝前十字韌帶斷裂的「阿潘」潘姿吟，經歷右膝前十字韌帶斷裂休養7個月後，在未開刀情況下，韌帶順利長回7到8成，潘姿吟首戰就繳出12分、6籃板、3助攻、2抄截全面數據，展現強勢回歸本色。

向來以刁鑽強勢球風著稱，電信女籃砍將潘姿吟在上季末遭遇右膝前十字韌帶斷裂的嚴峻傷勢，經歷漫長的7個月復健期，11月才正式恢復訓練情況下，今日開幕戰出賽27分50秒，攻下12分、6籃板、3助攻、2抄截，也幫助球隊拿下新賽季開門紅。

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潘姿吟透露，「上季末面臨右膝前十字韌帶斷裂，一度評估要不要開刀，但醫生建議因為我年紀稍大，因此建議不要開刀，利用肌力復健以及PRP治療，因此韌帶恢復長出來大約7到8成。」

不過潘姿吟笑說，「整體狀況其實沒有很好，畢竟比較晚加入訓練，也還在適應新教練的體系，我身為隊長就是不斷和教練溝通或是提出建議，希望讓教練與隊友們找到平衡點。」

▲潘姿吟開幕戰就幫助電信女籃奪勝。（圖／籃協提供）