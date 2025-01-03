楊志豪執教WSBL首秀　電信女籃快狠準球風奪勝

▲楊志豪轉戰WSBL執教首秀，帶領電信女籃拿下開幕戰勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第20季WSBL女子超級籃球聯賽，3日在板橋體育館正式開打，首戰由中華電信交手台灣電力，電信女籃本季找來新任總教練楊志豪執掌兵符，在他強調「快狠準」球風之下，電信女籃決勝期穩住領先優勢，最終56比51擊敗台電，楊志豪除了拿下在WSBL執教首勝，也預告電信女籃仍在積極尋覓洋將助陣。

從上季末到休賽季期間，電信女籃不斷遭遇傷兵潮侵襲，加上新任球隊主帥楊志豪走馬上任，因此團隊仍在積極整合出最佳模式。

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開幕戰電信上半場打出好表現，順利以雙位數領先台電，不料下半場台電卻是積極反撲，所幸電信在徐詩涵砍下13分、3籃板、4助攻、2抄截，傷癒復出的隊長潘姿吟也有12分、6籃板、3助攻、2抄截攜手出擊下，最終5分之差搶下新賽季開門紅。

▲電信女籃「徐老師」徐詩涵此戰攻下13分、3籃板、4助攻、2抄截。（圖／籃協提供）

執教生涯首度前進WSBL聯賽就奪勝，楊志豪賽後笑說，「目前整體上都能適應，但女生球員心思比較細膩，對我來說講話是一門藝術，不能那麼直接，要稍微轉彎一下。」

楊志豪也強調，「因為我們的球員是4隊中最矮的，因此我希望團隊打出快速球風，在攻防轉換上盡快攻擊，防守端則是全場壓迫，讓對手進入半場陣地戰時，進攻時間大幅減少。」

另外，本季WSBL賽場包括台元瑪麗，以及即將回歸的國泰凱拉兩名洋將外，電信也可能找來洋將助陣，楊志豪透露，「目前球團正努力找洋將，希望的類型要有速度也能保護籃板，關鍵時刻也能替球隊在禁區拿到分數。」

▲電信女籃隊長潘姿吟傷癒歸隊首戰就有好表現。（圖／籃協提供）