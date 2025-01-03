勇士咖哩三分球8投8中大爆發　柯瑞轟30分新年首戰打爆七六人

記者杜奕君／綜合報導

過去17戰僅拿4勝的金州勇士，在2025新年首戰就徹底擺脫低潮大爆發！當家球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)全場三分球8投8中，轟下30分、6籃板、10助攻領軍下，主場打得對手費城七六人毫無招架之力，終場勇士就以139比105贏球拿下新年首勝。

近期團隊遭遇嚴重低潮，前役才被聯盟龍頭克里夫蘭騎士痛宰的勇士，今日在主場迎戰持續客場4連戰之旅的七六人。

灣區大軍在主場手風極順，當家一哥柯瑞領軍飆分下，上半場團隊就投進13顆三分球，建立68比52的大幅領先。

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下半場柯瑞持續拿手「三分秀」，勇士在主場領先幅度不斷擴大，最終在柯瑞單場三分球8投8中，豪取30分、6籃板、10助攻帶領下，勇士以34分之差大勝。

勇士除了柯瑞飆出30分外，全隊共7人得分達雙位數，庫明加(Jonathan Kuminga)替補攻下20分、5籃板、5助攻，施洛德(Dennis Schroder)15分、4籃板、6助攻、2抄截。

至於慘敗的七六人方面，恩比德(Joel Embiid)貢獻28分、14籃板、2阻攻，喬治(Paul George)19分，馬克西(Tyrese Maxey)14分、3籃板、6助攻、4抄截、2阻攻。

▲勇士柯瑞單場三分球8投8中，領軍轟下新年首勝。（圖／達志影像／美聯社）