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新洋將瑪麗的威力！　台元WSBL首戰就讓霸主國泰吞敗

▲台元女籃瑪麗、邱啟益、林蝶。（圖／籃協提供）

▲台元女籃新洋將瑪麗在WSBL首秀就砍下25分、12籃板。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第20季WSBL女子超級籃球聯賽，3日女子組另一場開幕重點賽事，由兩強國泰、台元交手，台元本季找來具有WNBA資歷，去年還代表德國女籃出征巴黎奧運的196公分長人瑪麗(Marie Gulich)加盟助陣。瑪麗全場繳出25分、12籃板、3阻攻，幫助台元73比69擊敗女籃霸主國泰。不過台元總教練邱啟益賽後卻表示，「今天的表現一塌糊塗並不及格，本土球員有點狀況外。」

台元本季找來擁有3季WNBA資歷的現役德國女籃國手瑪麗加盟，在WSBL首秀她也展現威力，全場25分、12籃板、3阻攻，幫助台元甩開國泰糾纏，最終4分之差贏得開幕戰勝利。

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不過賽後台元主帥邱啟益卻對於團隊整體表現不甚滿意，「今天表現不及格，只能說一塌糊塗，上半場給了對手21次罰球機會，全場還出現24失誤，開賽防守實在太鬆散，若非團隊籃板贏了26個，今天可能會輸球。」

邱啟益表示，「本土球員有點狀況外，開賽就鬆懈，我一直跟不要有強者姿態，本土選手必須要修正。」

值得一提的是，台元本季換了全新球衣，胸前也多了兔子圖案，邱啟益透露，「主要是球團有新的總經理與領隊上任，希望有新的氣象，兔子也代表著嚴陳莉蓮執行長的生肖，因此才會有兔子圖案在球衣上。」

▲台元女籃瑪麗、邱啟益、林蝶。（圖／籃協提供）

▲邱啟益認為首戰雖然贏球，團隊表現卻是一塌糊塗。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瑪麗台元WSBL國泰邱啟益女籃台籃

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