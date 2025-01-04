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快訊／開季6連敗的鋼鐵人奪本季首勝　雄中首秀31分打爆勇士

▲鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞，勇士吳永仁。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人陳在雄中主場本季開箱首秀，就以31分打爆勇士拿下賽季首勝。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季6連敗「一勝難求」的高雄鋼鐵人贏了！鋼鐵人4日迎接雄中主場本季首秀，團隊展現兇猛火力，艾賽亞砍下32分、8籃板、13助攻，陳范柏彥則有生涯新高23分，鋼鐵人全場一路大幅領先，最終就以107比76大勝台北富邦勇士，終於拿下本季團隊首勝。

開季0勝6敗的鋼鐵人，今日主場正式前進高雄中學體育館，而這個歷史悠久場地也帶給鋼鐵人兇猛火力，開賽首節艾賽亞、喬迪、陳范柏彥3大主力都有所建樹，鋼鐵人首節就建立雙位數領先。

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第2節鋼鐵人得分之鑰艾賽亞持續犀利單打，陳范柏彥更是單節投進3記三分球，半場打完鋼鐵人持續擴大18分領先優勢。

▲鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞，勇士吳永仁。（圖／PLG職籃提供）

▲鋼鐵人陳范柏彥此戰轟下生涯新高23分。（圖／PLG職籃提供）

下半場開打後，勇士持續低迷手感，此戰在少了因傷缺陣42歲精神領袖「野獸」林志傑情況下，團隊進攻徹底崩盤，末節鋼鐵人更是將領先擴大突破超過30分，最終鋼鐵人就以31分狂勝勇士，喜迎本季團隊首勝。

雄中主場「開箱」就以31分之差大勝，鋼鐵人全場以艾賽亞砍下32分、8籃板、13助攻，陳范柏彥轟下生涯新高23分，喬迪則有16分、18籃板進帳。

至於此戰攻守都呈現大崩盤的勇士方面，威希拿下20分、13籃板，金恩12分、10籃板，本土方面則僅有洪楷傑突破雙位數，全場14分進帳。

▲鋼鐵人陳范柏彥、艾賽亞，勇士吳永仁。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士在雄中遭遇本季最難堪一敗。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG鋼鐵人勇士艾賽亞陳范柏彥勇士台籃

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