離隊倒數！巴特勒慘遭熱火禁賽7場　球團正式聽取交易報價

▲熱火一哥巴特勒可能將正式被交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA邁阿密熱火當家球星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)近期交易傳聞不斷，昨日輸球後更在記者會上直言在熱火打球已經無法找到快樂，引發外界熱議。對此，熱火球團4日大動作開鍘，宣布將巴特勒禁賽7場，同時願意正式聽取其他球隊的交易報價。

巴特勒在這個休賽季前就交易傳聞不斷，2024-25賽季正式開打後，場上表現更是欲振乏力，各項數據都來到近年來新低點，雖然熱火球團多次闢謠，宣稱不會交易這位看板球星，但明眼人都看得出，巴特勒與南灘軍團已經貌合神離，離隊之期不遠。

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昨日熱火輸球賽後，連兩戰個人都僅拿9分的巴特勒，更是直言在熱火打球已經無法找到快樂，自己想要幫助球隊贏球，但當前並沒有這麼做。」

巴特勒這番震撼宣言，被視為尋求交易的公開呼籲，雖然8天前熱火總裁「油頭教父」(Pat Riley)才公開表態不會交易巴特勒，但現在熱火球團已經公開表示，願意聽取所有球隊提出的交易報價。

《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)就報導指出，熱火球團認為巴特勒的言行與態度，已經證明他不想繼續成為球隊的一部分，因此將巴特勒處以禁賽7場，並開始針對交易一事聽取相關報價。

巴特勒本賽季至今為熱火出賽22場，平均可攻下17.6分、5.5籃板、4.7助攻，整體表現都寫下加盟熱火以來新低。

