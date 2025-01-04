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快訊／桑尼猛砍27分　國王讓攻城獅近9戰吞8敗

▲新北國王桑尼、林書緯，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲新北國王桑尼砍下27分、11籃板，攻破攻城獅主場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃龍頭勁旅新北國王，4日遠征風城挑戰新竹御嵿攻城獅，上半場攻城獅一路緊咬，甚至末節在高國豪飆分下，一度追到僅兩分差，不過最後關頭國王靠著桑尼、林書豪攜手帶起11比0攻勢奠定勝果，最終國王就以98比89勝出，攻城獅苦吞3連敗，也是近9戰內第8敗。

此戰例行賽龍頭國王交手攻城獅，本場獲得登錄先發的東超亞洲外援桑尼，首節就大爆發獨拿12分進帳，但攻城獅靠著米克獅、盧冠軒以及克拉攜手搶分，首節打完國王僅以24比22小幅領先。

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次節林書豪、曼尼高攜手飆分，攻城獅則靠射手盧冠軒以及板凳暴徒達爾砍分緊咬，半場打完地主攻城獅僅以3分落後給聯盟龍頭國王。

不過第3節國王再度找到突破口，林書緯打滿12分鐘攻下12分，加上林書豪、桑尼以及沃許本都有所建樹，國王單節打出33比25攻勢，稍稍拉開領先差距。

▲新北國王桑尼、林書緯，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲林書緯此戰表現全面拿下20分、5籃板、7助攻。（圖／TPBL職籃提供）

末節攻城獅仍不放棄追分，新秀蔡宸綱一次對國王沃許本重犯，遭吹違反運動道德犯規隨後驅逐出場，但終場前5分11秒，高國豪又是不講理的三分球命中，一波12比3攻勢，幫助地主風城軍團追到84比86，攻城獅主場氣勢大振。

但國王決勝期展現王者之勢，林書豪展現球星價值，一次強勢左手切入命中，加上曼尼高、桑尼連續強攻得手，一波9比0攻勢又讓國王回到11分穩定領先，最終國王就以98比89贏球。

國王全場4人得分上雙，桑尼此戰攻下27分、11籃板，林書緯20分、5籃板、7助攻，林書豪18分、5籃板、5助攻，沃許本則有12分、10籃板進帳。

苦吞3連敗的攻城獅方面，高國豪攻下全隊最高20分外帶5助攻，盧冠軒17分，米克獅則有15分、21籃板進帳。

▲新北國王桑尼、林書緯，攻城獅高國豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲高國豪此戰貢獻20分，但球隊仍在決勝期失守不敵國王。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL桑尼林書豪林書緯攻城獅高國豪米克獅台籃

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