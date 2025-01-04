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奇兵威金斯末節狂飆15分　雷霆大逆轉勇奪隊史14連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA近期表現最火燙的奧克拉荷馬雷霆，4日主場迎戰紐約尼克來訪，賽前處於9連勝的尼克一路取得領先，但末節雷霆有奇兵威金斯(Aaron Wiggins)從板凳殺出，單節轟下15分，最終雷霆就以117比107逆轉擊敗尼克，將隊史連勝紀錄持續堆高來到14場。

▲雷霆威金斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲雷霆威金斯扮演板凳奇兵，幫助球隊拿下14連勝。（圖／路透）

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當賽前13連勝的雷霆與9連勝的尼克交手，兩支東、西區近況最火燙的兩支球隊交手，果然擦出激烈火花，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)首節狂砍14分率隊取得領先。

但尼克團隊戰力均衡，次節火力發揮下，半場打完尼克逆轉取得12分超前。

雖然下半場開打後，雷霆持續飆分追近，但尼克仍持續穩住領先優勢，不過末節雷霆有奇兵威金斯殺出，單節5投5中砍下15分，讓雷霆完成精彩逆轉勝。

雷霆贏球後，將隊史連勝紀錄持續推到14場，吉爾吉斯-亞歷山大全場攻下33分、4籃板、7助攻，威廉斯(Jalen Williams)20分、4籃板、5助攻、2抄截，致勝功臣威金斯19分、5籃板、2阻攻。

飲恨遭到逆轉的尼克，此戰先發5人全數得分上雙，布里吉斯(Mikal Bridges)攻下24分，布朗森(Jalen Brunson)22分、9助攻，唐斯(Karl-Anthony Towns)17分、22籃板、4助攻、3抄截。

▲雷霆威金斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大此戰狂砍33分。（圖／路透）

關鍵字： 雷霆14連勝NBA威金斯吉爾吉斯-亞歷山大

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