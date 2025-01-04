蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

▲攻城獅新秀蔡宸綱今日因為一次拋摔對手危險動作，被聯盟追加1場禁賽。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅4日在主場揭開本周DV統一獅x萬獸之王主題周，面對聯盟龍頭新北國王之戰，全場湧入5077位球迷入場觀戰，票房開出亮眼紅盤，可惜攻城獅反撲功虧一簣，最終89比98吞敗。此戰第4節攻城獅新秀蔡宸綱一次危險「拋摔」對手沃許本動作，聯盟晚間做出懲處，蔡宸綱禁賽1場，外加罰款新台幣2.5萬元。

風城軍團今日主場迎戰強敵國王踢館，雖然全場一路處於挨打落後，但末節靠著高國豪強勢取分，一度追到僅兩分差，但關鍵時刻國王團隊戰力爆發，最終仍以9分之差收勝。

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不過此戰末節戰況白熱化，場上也險些因為危險動作爆發衝突，終場前7分2秒攻城獅新秀蔡宸綱因為一次禁區防守，直接扯住沃許本「拋摔」，當下沃許本直接失去重心重摔倒地，包括林書豪、林書緯都面露不滿上前準備理論，所幸事態並未擴大。

該動作經過裁判慢動作檢視後，確認蔡宸綱直接遭奪權出場，賽後攻城獅總教練威森則緩頰表示，「蔡宸綱還是新人，教練團要將他導向正確的方向，我看過影片後認為蔡宸綱只是不想讓對手輕鬆得分，他還需要學習拿捏尺度，怎麼做到不讓對手受傷。」

威森也重申，「我不認為這是故意的犯規，但我後續還會多看幾次影片回放，也坐下來和蔡宸綱好好聊一聊，看看該如何教育他，幫助他成為更好的球員。」

不過聯盟晚間公告，蔡宸綱由於被奪權出場，因此將執行1場禁賽，另外由於技術委員會決議，這次犯規嚴重違反運動精神行為，因此追加罰款2萬5千元，同時計點2點。

判罰報告如下：

-判罰案號：25010001

-狀況：新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱，於例行賽G46對新北國王賽事，第四節7:02對新北國王球員沃許本的犯規動作，裁判宣判奪權犯規。

-判罰依據規章：TPBL聯盟規章第四章第四條九.2.(2)及5.

-懲處內容：處新竹御嵿攻城獅球員蔡宸綱禁賽一場，將於例行賽G48執行。並經技術委員會決議，此犯規達到嚴重違反運動精神行為(達到違反運動精神犯規C2以上)，加處罰款新臺幣二萬五千元整，記點2點。