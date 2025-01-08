運動雲

>

大三猿！樂天女孩參戰支猿　盧峻翔將成PLG歷史總得分王

▲領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動，盧峻翔、樂天女孩。（圖／領航猿提供）

▲領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動，包括樂天女孩也將前進桃園巨蛋，號召滿場橙客一起捍衛主場。另外，1月16日主場賽事，領航猿本土一哥盧峻翔有望登基成為PLG史上「總得分王」，屆時球迷將有機會見證此傳奇時刻。

桃園璞園領航猿全新「大三猿」主題系列活動，攜手桃園市政府、在地文化信仰「景福宮」以及樂天桃猿棒球隊三「猿」聯手跨界合作，共同打造「TEAM桃園，力挺桃園」的熱鬧氛圍！繼12月25日東超聖誕大戰，邀請桃園市全新吉祥物宇宙版的「丫桃」與「園哥」、樂天桃猿吉祥物「大聖」與「猿氣小子」，以及「臺灣英雄」12強好手莊昕諺與王志煊一同勝利加持，成功號召滿場橙客一起捍衛主場，挑戰日本強敵！

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二波活動驚喜加碼，將邀請樂天女孩來到桃園巨蛋與橙客一起應援互動，歡迎在地橙客共同見證領航猿每一步的成長與榮耀，一起在大三猿年度主題進場感受飛行基地的氣氛，目標為桃園這座城市拿下首座東超與PLG總冠軍！

「大三猿」熱鬧慶典第二彈！邀請好夥伴樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」一同參戰應猿！高人氣陣容首度現身桃園巨蛋主場與球迷一起互動，將帶來充滿活力開場表演以及節間互動應援，1月16日由琳妲、宋宋、穎樂打頭陣出征。

2月2日再推出梔梔、儷軒、Kira為飛行部隊助陣，此外，賽前於環廊活動攤位特別推出「大三猿吧台」女孩擊拳會活動，與Pilots Crew空姐啦啦隊再度跨界合作，參與活動的橙客不僅能與女孩擊拳應援，還能獲得女孩親自手繪Emoji爆米花，期待橙客來到桃園巨蛋一起「團猿」，共享熱血的籃球時光！

領航猿歷經12月密集的魔鬼賽程，主力球星盧峻翔展現超強實力，以穩定場上表現拿下東超12月球迷票選MVP及PLG 12月MVP雙重榮耀！盧峻翔12月在PLG賽事中，場均繳出20分、5.4籃板、3.4助攻的亮眼成績。上週末作客高雄鋼鐵人達成PLG生涯累積1749分的紀錄，並列聯盟歷史得分王，展現新生代球星的強大實力與領袖風範。

▲領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動，盧峻翔、樂天女孩。（圖／領航猿提供）

▲領航猿一哥盧峻翔將成為聯盟歷史總得分王。（圖／領航猿提供）

東超聯賽進入四強關鍵階段，22日領航猿將遠征日本，迎戰B.League勁旅廣島蜻蜓。為了讓球迷零距離感受賽場熱血氛圍，也特別攜手金色三麥桃園藝文店舉辦直播派對，現場將有Pilots Crew空姐與橙客攜手應援，並與日本現場的飛行員遠洋連線進行互動。這場關鍵之戰需要所有橙客的支持，讓我們一起「支猿到底」，為領航猿加油，共同挺進四強決賽！

東超小組賽最後一場賽事，2月5主場壓軸迎戰香港傳統勁旅香港東方，東方陣中有多位台灣球迷熟悉的球員，包括楊和、白蘭基利 (Hayden Blankley) (海登）、奇勒(Cameron Clark) （卡麥龍）與張文平等人，本次將與進化的飛行員再度對決，勢必也讓球迷相當期待。

洋將麥洛連(Chris McLaughlin)為東方主戰中鋒，目前賽事表現相當亮眼，與「三分王」伯朗(Alec Brown)的對位將成一大看點，在對方嚴密看防情況下，MVP盧峻翔如何突破枷鎖，更是他展現領袖氣勢的時刻。

▲領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動，盧峻翔、樂天女孩。（圖／領航猿提供）

▲樂天女孩也將參戰應援。（圖／領航猿提供） 

關鍵字： 樂天女孩盧峻翔領航猿PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

海神「楓狂神追擊」主題周　馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法應援獻唱

海神「楓狂神追擊」主題周　馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法應援獻唱

PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

詹皇秀年度最佳扣籃無用！　獨行俠華盛頓領軍打爆湖人終止5連敗

詹皇秀年度最佳扣籃無用！　獨行俠華盛頓領軍打爆湖人終止5連敗

觀眾、隊友全瘋狂了！　40歲詹皇秀左手大車輪重扣美技

觀眾、隊友全瘋狂了！　40歲詹皇秀左手大車輪重扣美技

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

雲豹雙星高錦瑋、克羅馬飆63分　延長賽攻破夢想家主場

雲豹雙星高錦瑋、克羅馬飆63分　延長賽攻破夢想家主場

快訊／開季6連敗的鋼鐵人奪本季首勝　雄中首秀31分打爆勇士

快訊／開季6連敗的鋼鐵人奪本季首勝　雄中首秀31分打爆勇士

快訊／桑尼猛砍27分　國王讓攻城獅近9戰吞8敗

快訊／桑尼猛砍27分　國王讓攻城獅近9戰吞8敗

奇兵威金斯末節狂飆15分　雷霆大逆轉勇奪隊史14連勝

奇兵威金斯末節狂飆15分　雷霆大逆轉勇奪隊史14連勝

驚悚！魔術防守大鎖薩格斯無碰撞倒地　坐輪椅緊急退場

驚悚！魔術防守大鎖薩格斯無碰撞倒地　坐輪椅緊急退場

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3張峻瑋與軟銀一指尬球速

4詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

5火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

最新新聞

1桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

2桃猿吳桀睿轉任教練不放棄當球員

3曾俊欣無緣澳網正賽　返台備戰台維斯盃

4日媒專訪林家正　曝有意打日職

5柯瑞生涯首次連2場0助攻　球迷抱屈

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366