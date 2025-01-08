大三猿！樂天女孩參戰支猿　盧峻翔將成PLG歷史總得分王

▲領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿推出主場「大三猿」主題系列活動，包括樂天女孩也將前進桃園巨蛋，號召滿場橙客一起捍衛主場。另外，1月16日主場賽事，領航猿本土一哥盧峻翔有望登基成為PLG史上「總得分王」，屆時球迷將有機會見證此傳奇時刻。

桃園璞園領航猿全新「大三猿」主題系列活動，攜手桃園市政府、在地文化信仰「景福宮」以及樂天桃猿棒球隊三「猿」聯手跨界合作，共同打造「TEAM桃園，力挺桃園」的熱鬧氛圍！繼12月25日東超聖誕大戰，邀請桃園市全新吉祥物宇宙版的「丫桃」與「園哥」、樂天桃猿吉祥物「大聖」與「猿氣小子」，以及「臺灣英雄」12強好手莊昕諺與王志煊一同勝利加持，成功號召滿場橙客一起捍衛主場，挑戰日本強敵！

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第二波活動驚喜加碼，將邀請樂天女孩來到桃園巨蛋與橙客一起應援互動，歡迎在地橙客共同見證領航猿每一步的成長與榮耀，一起在大三猿年度主題進場感受飛行基地的氣氛，目標為桃園這座城市拿下首座東超與PLG總冠軍！

「大三猿」熱鬧慶典第二彈！邀請好夥伴樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」一同參戰應猿！高人氣陣容首度現身桃園巨蛋主場與球迷一起互動，將帶來充滿活力開場表演以及節間互動應援，1月16日由琳妲、宋宋、穎樂打頭陣出征。

2月2日再推出梔梔、儷軒、Kira為飛行部隊助陣，此外，賽前於環廊活動攤位特別推出「大三猿吧台」女孩擊拳會活動，與Pilots Crew空姐啦啦隊再度跨界合作，參與活動的橙客不僅能與女孩擊拳應援，還能獲得女孩親自手繪Emoji爆米花，期待橙客來到桃園巨蛋一起「團猿」，共享熱血的籃球時光！

領航猿歷經12月密集的魔鬼賽程，主力球星盧峻翔展現超強實力，以穩定場上表現拿下東超12月球迷票選MVP及PLG 12月MVP雙重榮耀！盧峻翔12月在PLG賽事中，場均繳出20分、5.4籃板、3.4助攻的亮眼成績。上週末作客高雄鋼鐵人達成PLG生涯累積1749分的紀錄，並列聯盟歷史得分王，展現新生代球星的強大實力與領袖風範。

▲領航猿一哥盧峻翔將成為聯盟歷史總得分王。（圖／領航猿提供）

東超聯賽進入四強關鍵階段，22日領航猿將遠征日本，迎戰B.League勁旅廣島蜻蜓。為了讓球迷零距離感受賽場熱血氛圍，也特別攜手金色三麥桃園藝文店舉辦直播派對，現場將有Pilots Crew空姐與橙客攜手應援，並與日本現場的飛行員遠洋連線進行互動。這場關鍵之戰需要所有橙客的支持，讓我們一起「支猿到底」，為領航猿加油，共同挺進四強決賽！



東超小組賽最後一場賽事，2月5主場壓軸迎戰香港傳統勁旅香港東方，東方陣中有多位台灣球迷熟悉的球員，包括楊和、白蘭基利 (Hayden Blankley) (海登）、奇勒(Cameron Clark) （卡麥龍）與張文平等人，本次將與進化的飛行員再度對決，勢必也讓球迷相當期待。

洋將麥洛連(Chris McLaughlin)為東方主戰中鋒，目前賽事表現相當亮眼，與「三分王」伯朗(Alec Brown)的對位將成一大看點，在對方嚴密看防情況下，MVP盧峻翔如何突破枷鎖，更是他展現領袖氣勢的時刻。

▲樂天女孩也將參戰應援。（圖／領航猿提供）