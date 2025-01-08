PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

▲盧峻翔生涯第5度拿下單月MVP，成為PLG職籃史上第一人。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃8日公布2024-25賽季12月份最有價值球員，目前戰績高居聯盟龍頭的桃園璞園領航猿本土看板球星「69大魔王」盧峻翔，憑藉場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截，攻守俱佳表現成功獲獎，也是生涯第5度拿下單月MVP殊榮，讓他寫下聯盟史上第一人新紀錄。

上季拿下年度MVP的盧峻翔，本季持續進化攻守能力，12月出賽8場比賽，繳出場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截的全方位數據，幫助領航猿拿下6勝2敗戰績領先群雄。

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在去年12月29日對上台北富邦勇士的比賽，盧峻翔全場攻下28分，生涯得分1736分超越辛特力，成為PLG史上得分第2高球員（截至01/08盧峻翔生涯攻下1749分，和楊敬敏並列PLG的歷史得分王）。

盧峻翔的穩定表現與場上領導力，再次證明他在聯盟中新生代球星的地位，也讓他在12月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）獲得18張第1名的5分、以總分103分獲選單月最有價值球員。

12月最有價值球員前3名得分如下：

盧峻翔 (領航猿) 103分

鉑金 (獵鷹) 51分

伯朗 (領航猿) 26分