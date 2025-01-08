運動雲

>

PLG職籃本土新一哥！　盧峻翔5度奪單月MVP史上第一人

▲盧峻翔生涯第5度拿下單月MVP，成為PLG職籃史上第一人。（圖／PLG提供）

▲盧峻翔生涯第5度拿下單月MVP，成為PLG職籃史上第一人。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃8日公布2024-25賽季12月份最有價值球員，目前戰績高居聯盟龍頭的桃園璞園領航猿本土看板球星「69大魔王」盧峻翔，憑藉場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截，攻守俱佳表現成功獲獎，也是生涯第5度拿下單月MVP殊榮，讓他寫下聯盟史上第一人新紀錄。

上季拿下年度MVP的盧峻翔，本季持續進化攻守能力，12月出賽8場比賽，繳出場均20分、5.4籃板、3.4助攻、1.4抄截的全方位數據，幫助領航猿拿下6勝2敗戰績領先群雄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在去年12月29日對上台北富邦勇士的比賽，盧峻翔全場攻下28分，生涯得分1736分超越辛特力，成為PLG史上得分第2高球員（截至01/08盧峻翔生涯攻下1749分，和楊敬敏並列PLG的歷史得分王）。

盧峻翔的穩定表現與場上領導力，再次證明他在聯盟中新生代球星的地位，也讓他在12月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）獲得18張第1名的5分、以總分103分獲選單月最有價值球員。

12月最有價值球員前3名得分如下：
盧峻翔 (領航猿) 103分
鉑金 (獵鷹) 51分
伯朗 (領航猿) 26分

關鍵字： PLG盧峻翔領航猿台籃單月MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇秀年度最佳扣籃無用！　獨行俠華盛頓領軍打爆湖人終止5連敗

詹皇秀年度最佳扣籃無用！　獨行俠華盛頓領軍打爆湖人終止5連敗

觀眾、隊友全瘋狂了！　40歲詹皇秀左手大車輪重扣美技

觀眾、隊友全瘋狂了！　40歲詹皇秀左手大車輪重扣美技

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

蔡宸綱「拋摔」國王洋將沃許本　TPBL職籃懲處禁賽1場、罰款2.5萬

雲豹雙星高錦瑋、克羅馬飆63分　延長賽攻破夢想家主場

雲豹雙星高錦瑋、克羅馬飆63分　延長賽攻破夢想家主場

快訊／開季6連敗的鋼鐵人奪本季首勝　雄中首秀31分打爆勇士

快訊／開季6連敗的鋼鐵人奪本季首勝　雄中首秀31分打爆勇士

快訊／桑尼猛砍27分　國王讓攻城獅近9戰吞8敗

快訊／桑尼猛砍27分　國王讓攻城獅近9戰吞8敗

奇兵威金斯末節狂飆15分　雷霆大逆轉勇奪隊史14連勝

奇兵威金斯末節狂飆15分　雷霆大逆轉勇奪隊史14連勝

驚悚！魔術防守大鎖薩格斯無碰撞倒地　坐輪椅緊急退場

驚悚！魔術防守大鎖薩格斯無碰撞倒地　坐輪椅緊急退場

練投練到手骨折！　NBA火箭新星前鋒小史密斯離奇傷勢缺陣4至8周

練投練到手骨折！　NBA火箭新星前鋒小史密斯離奇傷勢缺陣4至8周

離隊倒數！巴特勒慘遭熱火禁賽7場　球團正式聽取交易報價

離隊倒數！巴特勒慘遭熱火禁賽7場　球團正式聽取交易報價

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

快訊／陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！來不及過38歲生日

「台灣火球男」張峻瑋尬球速　軟銀第一指名：本來想輕輕投...

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

火箭22歲榜眼大談差17歲姊弟戀　39歲女友帶與他同齡兒子觀賽

Thank You柳仲逸！韓國改組教練團備戰WBC　最快月底確定新主帥

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2陳偉殷前金鶯隊友驚傳過世！

3張峻瑋與軟銀一指尬球速

4詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

5火箭榜眼女友帶與他同齡兒子觀賽

最新新聞

1樂天女孩支猿　盧峻翔將成PLG總得分王

2張峻瑋捐35雙球鞋助母校卑南國中

3海神楓狂神追擊主題周　11日起登場

4菊池雄星醉倒　美網：威士忌順口

5PLG真一哥　盧峻翔5度奪單月MVP

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366