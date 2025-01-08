詹皇秀年度最佳扣籃無用！　獨行俠華盛頓領軍打爆湖人終止5連敗

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人8日作客交手達拉斯獨行俠，此役獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)雙雙缺陣，但華盛頓(P.J. Washington Jr.)與汀威迪(Spencer Dinwiddie)先發頂住壓力，分別繳出22分、8籃板與19分、6籃板、8助攻，讓湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)的左手大車輪爆扣美技失色，最終獨行俠118比97大勝，終止5連敗。

紫金軍團作客達拉斯，開賽湖人天王球星詹姆斯首節進行至8分6秒時，就以一次空手切滲透禁區，接獲隊友傳球後高高躍起，以左手大車輪方式將球很狠塞入籃框內，當場讓球迷、隊友瘋狂，該場比賽主播更稱此美技為「年度最佳灌籃」，首節打完湖人也以27比24取得領先。

不過地主獨行俠在次節開始反撲，湯普森(Klay Thompson)三分球連續命中，帶起球隊一波11比0攻勢，在上半場打完地主獨行俠以55比50反超比分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場獨行俠持續外線火燙手感，將領先擴大來到雙位數，但湖人則靠「一眉」戴維斯(Anthony Davis)內線苦撐，雖然湖人一度將落後縮小至個位數，但獨行俠全場團隊命中率高達52.3%，三分球命中率也有47.4%的高水準演出，最終就以21分之差痛宰湖人，也終止5連敗。

過去當唐西奇、厄文同時缺陣時，獨行俠已經苦吞10連敗，今日總算止敗取勝，全場獨行俠以葛萊姆斯(Quentin Grimes)三分球11投6中，替補拿下23分最高，華盛頓22分、8籃板，頂上主控的汀威迪19分、6籃板、8助攻。

先盛後衰，大比分落敗的湖人方面，此戰雖有6人得分上雙，但守不住獨行俠兇猛外線火力，全場以戴維斯21分、12籃板最佳，詹姆斯18分、10籃板、8助攻，差點完成大三元數據。

目前獨行俠戰績21勝16敗，暫居西區第5位，湖人雖然苦吞2連敗，但20勝16敗仍排名西區第6位。

▲獨行俠華盛頓領軍撂倒湖人，順利終止5連敗。（圖／路透）