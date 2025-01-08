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海神「楓狂神追擊」主題周　馬克SAVAGE.M、FRaNKIE阿法應援獻唱

▲海神楓狂神追擊主題周將於1月11日起正式登場。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神楓狂神追擊主題周將於1月11日起正式登場。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊1月11日、12日、15日、18日、19日高雄巨蛋「楓狂神追擊」主題週，主場5連戰登場！特別串聯遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》燃燒升等活動，邀請 #神隊友 開啟燃燒模式，跟菇菇寶貝、海神球員在海洋城市_高雄展開楓狂神追擊，進場可獲得主題週應援摺扇、紋身貼紙，環廊神追擊3關卡等你闖，破關升等拿好禮。

完成BOSS關卡是升等的最快途徑，跟隨穿上燃燒新裝的菇菇寶貝，找出BOSS關卡，追擊勝利。環廊共3關卡，「景點神追擊」、「球員神追擊」、「應援神追擊」，等待 #神隊友 進場，跟著高雄全家海神一起破關升等。

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來自港都最具代表性的嘻哈歌手，馬克SAVAGE.M是高雄全家海神隊元年主持人，第二季季後賽曾重返高雄巨蛋開唱，去年底發行第二張全新作品《海口》，是對家鄉前鎮漁港的認同與記憶，18日馬克SAVAGE.M再度回到高雄全家海神主場，攜手港都囝仔FRaNKIE阿法為海神應援獻唱。

高雄全家海神隊去年曾邀請陽明弦樂團賽前表演，今年邀請稱霸全國的高雄市三民區陽明國中管樂團賽前獻藝。陽明國中管樂團全國賽屢獲殊榮，至112學年度已蟬聯全國賽特優14年，19日將於高雄巨蛋與高雄全家海神隊共譜勝利樂章。
 

關鍵字： 海神楓狂神追擊TPBL台籃

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